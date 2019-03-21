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В «Ильюшине» ответили на слова вице-премьера о срыве гособоронзаказа

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина подтвердил, что Ил-76МД-90А действительно не поставлялся в войска с 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса, поступившем в РБК.

«Первый серийный самолет полностью изготовлен. Передача в эксплуатацию запланирована на следующую неделю», — сказали в пресс-службе.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал о срыве выполнения госзаказа на заводе «Авиастар-СП», который производил модернизированные самолеты Ил-76. Предприятие входит в комплекс «Ильюшин».

Борисов отметил, что в 2018 году завод поставил три машины с опозданием на три-четыре месяца. По его словам, для Минобороны планирует закупить до 2030 года более ста модернизированных Ил-76. Вице-премьер заявил, что на заводе введут «ручное управление» с помощью комиссии Минобороны и Минпромторга, а ситуацию будут отслеживать два заместителя министра «практически ежемесячно».

Также в этом году заводу поставили задачу изготовить не менее 6 самолетов, а в 2020 году произвести семь самолетов. После 2021 года «гарантированные возможности» составят 10-12 самолетов, отмечал Борисов.

Теги: «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»
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Борисов заявил о срыве гособоронзаказа на заводе авиакомплекса Ильюшина
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