Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18

Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Сергей Левченко со ссылкой на главу ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова.
На видеозаписи, которую разместил Левченко, Нелюбов рассказывает, что в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены еще четверо погибших. Ранее сообщалось о гибели 14 человек из-за паводков.
В числе пропавших без вести, по словам главы регионального управления МЧС, остаются 17 человек. «Поисково-спасательные работы продолжаются, продолжается патрулирование затопленных территорий, которые освобождаются от воды. Выставляются дополнительные посты сотрудников полиции, Росгвардии для предотвращения мародерских проявлений», — уточнил он.