Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18

Еще четыре человека найдены погибшими в результате паводков в регионе, общее число жертв на данный момент составляет 18 человек. Еще 17 числятся пропавшими без вести

Фото: Светлана Латынина / ТАСС

Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Сергей Левченко со ссылкой на главу ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова.

На видеозаписи, которую разместил Левченко, Нелюбов рассказывает, что в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены еще четверо погибших. Ранее сообщалось о гибели 14 человек из-за паводков.

Видео: РБК

В числе пропавших без вести, по словам главы регионального управления МЧС, остаются 17 человек. «Поисково-спасательные работы продолжаются, продолжается патрулирование затопленных территорий, которые освобождаются от воды. Выставляются дополнительные посты сотрудников полиции, Росгвардии для предотвращения мародерских проявлений», — уточнил он.