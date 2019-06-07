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Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов
Как пояснил глава Счетной палаты, выполнение нацпроектов не приводит к достижению национальных целей и экономическому росту
Алексей Кудрин (Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума перечислил выводы, которые сделало его ведомство в ходе мониторинга выполнения нацпроектов, передает корреспондент РБК.

«Я бы назвал три первых вывода из этого мониторинга, которые уже есть. Первое — выполнение нацпроектов не приводит к достижению национальных целей», — сказал Кудрин. К национальным целям относится снижение бедности, продолжительность жизни, выход экономики на пятое место в мире, высокотехнологичное производство, напомнил он. Кудрин указал, что к нацпроектам относятся более отраслевые задачи: образование, здравоохранение, экология, повышение производительности и т.д.

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Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.

«Второй вывод — нацпроекты не приводят к экономическому росту среднемировому», — сказал он. По некоторым оценкам, они повлияют на увеличение роста не более чем на 0,5%, меньше 1% точно, пояснил Кудрин.

«Третий вывод — судьба нацпроектов и наццелей лежит вне нацпроектов», — сказал Кудрин. Он пояснил, что первыми приоритетами являются судебная и правоохранительная системы, потому что это стало острой проблемой, дестабилизирует ситуацию, налицо избирательное применение законодательства. «Сегодня это фокус для президента и правительства — здесь наводить порядок», — сказал он, и предложил фокусироваться на этом в ближайшее время.

Материал дополняется.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Алексей Кудрин, нацпроекты, Экономика
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