Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов

Как пояснил глава Счетной палаты, выполнение нацпроектов не приводит к достижению национальных целей и экономическому росту

Алексей Кудрин (Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума перечислил выводы, которые сделало его ведомство в ходе мониторинга выполнения нацпроектов, передает корреспондент РБК.

«Я бы назвал три первых вывода из этого мониторинга, которые уже есть. Первое — выполнение нацпроектов не приводит к достижению национальных целей», — сказал Кудрин. К национальным целям относится снижение бедности, продолжительность жизни, выход экономики на пятое место в мире, высокотехнологичное производство, напомнил он. Кудрин указал, что к нацпроектам относятся более отраслевые задачи: образование, здравоохранение, экология, повышение производительности и т.д.

Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.

«Второй вывод — нацпроекты не приводят к экономическому росту среднемировому», — сказал он. По некоторым оценкам, они повлияют на увеличение роста не более чем на 0,5%, меньше 1% точно, пояснил Кудрин.