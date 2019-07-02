«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу

«Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливают вылеты из аэропортов Кольцово (Екатеринбург) и Жуковский (Москва) в Прагу и обратно, говорится в сообщении авиакомпании. Как долго будет действовать ограничение, не уточняется.

Запланированные на 2 июля рейсы У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага и обратно задержаны на неопределенный срок, добавляет авиаперевозчик.

Как сообщили в авиакомпании, такое решение принято в ответ на аннулирование властями Чехии ранее выданных разрешений на полеты в страну.

Ранее из-за аналогичного решения чешских авиавластей часть запланированных на 2 июля рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва отменил «Аэрофлот». В «Победе» сообщили, что также были аннулированы разрешения на полеты авиакомпании в Карловы Вары.