Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан

Если в 2009 году россияне могли посещать без оформления виз лишь 60 стран мира, то сейчас безвизовый режим предоставляют гражданам России уже 116 стран, сообщают аналитики Henley&Partners, которые составили Индекс паспортов

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Россия за последние десять лет удвоила количество стран, которые ее граждане могут посещать, не оформляя визы на въезд. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Henley&Partners, которая специализируется на разработке госпрограмм по предоставлению гражданства и вида на жительство через инвестиции. Они составили Индекс паспортов, отражающий изменения в безвизовом режиме стран мира к началу третьего квартала 2019 года (результаты их исследования есть у РБК).

Лидерами списка стали Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. Следом за ними идут — Южная Корея (тремя месяцами ранее она делила первое место), Германия и Финляндия (187 стран). Третье место в обновленном рейтинге делят Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Россия в третьем квартале 2019 года занимает в рейтинге паспортов 51-ю строчку. Ее граждане на сегодняшний день могут посещать 116 стран, не оформляя визу. Это, отмечают аналитики, существенный прогресс для страны за последнее десятилетие, поскольку еще в 2009 году россияне могли посещать без виз всего 60 стран мира.