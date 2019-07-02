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Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан
Если в 2009 году россияне могли посещать без оформления виз лишь 60 стран мира, то сейчас безвизовый режим предоставляют гражданам России уже 116 стран, сообщают аналитики Henley&Partners, которые составили Индекс паспортов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия за последние десять лет удвоила количество стран, которые ее граждане могут посещать, не оформляя визы на въезд. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Henley&Partners, которая специализируется на разработке госпрограмм по предоставлению гражданства и вида на жительство через инвестиции. Они составили Индекс паспортов, отражающий изменения в безвизовом режиме стран мира к началу третьего квартала 2019 года (результаты их исследования есть у РБК).

Лидерами списка стали Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. Следом за ними идут — Южная Корея (тремя месяцами ранее она делила первое место), Германия и Финляндия (187 стран). Третье место в обновленном рейтинге делят Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

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Россия в третьем квартале 2019 года занимает в рейтинге паспортов 51-ю строчку. Ее граждане на сегодняшний день могут посещать 116 стран, не оформляя визу. Это, отмечают аналитики, существенный прогресс для страны за последнее десятилетие, поскольку еще в 2009 году россияне могли посещать без виз всего 60 стран мира.

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Однако в предыдущем квартале Россия стояла выше в рейтинге, занимая 47-ю строчку с 118 странами для безвизового въезда. Сокращение количества безвизовых стран для россиян обусловлено ужесточением визовой политики Джибути и Бенина.

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Высокие позиции в рейтинге занимают страны, гражданства которых можно оформить через инвестиции. Например, Мальта последние годы поднимается в рейтинге и в настоящее время занимает 7-е место (182 страны без визы) и всего на одну строчку отстает от США и Великобритании. Кипр входит в двадцатку и занимает 16-ю строчку (172 страны).

Меньше всего стран без виз могут посетить граждане Афганистана, эта страна находится на последнем, 109-м месте рейтинга с доступом лишь к 25 государствам.

Авторы: Анна Трунина, Полина Химшиашвили
Теги: безвизовый режим, МИД России, загранпаспорт, путешествия
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