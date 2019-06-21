Россия и Хорватия договорились об упрощении визового режима

Россия и Хорватия подписали соглашение о безвизовом въезде для членов экипажей гражданских самолетов и кораблей, спасателей в случае ЧС и владельцев служебных паспортов, отправившихся в командировки. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

По соглашению они смогут до 90 дней пребывать в странах без виз в течение любого периода из разрешенных 180 дней.

Помимо прочего, право на безвизовый въезд и нахождение в странах получили те, у кого есть разрешение на временное пребывание или вид на жительство, а также сотрудники диппредставительств (как с дипломатическими, так и с другими паспортами) на весь срок их аккредитации.

«Реализация соглашения призвана способствовать укреплению дружественных отношений между РФ и Хорватией и развитию взаимовыгодных контактов в различных областях двустороннего сотрудничества», — отмечается на сайте МИДа.

В конце мая Россия подписала соглашение об упрощении визового режима с Коста-Рикой. Согласно ему, россияне, у которых есть загранпаспорт, могут находиться на территории страны без виз до 90 дней начиная с даты въезда. Граждане Коста-Рики смогут пребывать в России без визы также три месяца, однако в течение каждого периода в 180 дней.