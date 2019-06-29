Абэ анонсировал упрощение визового режима для российских бизнесменов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что с сентября текущего года страна планирует смягчить визовый режим для российских предпринимателей и студентов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей. Это специальная мера для России», — сказал он по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным в Осаке.

Премьер-министр добавил, что процедуру выдачи виз упростят также для студентов 456 вузов России.

Переговоры между Путином и Абэ прошли в Осаке, где в субботу завершился саммит стран «Большой двадцатки» (G20). По итогам встречи премьер-министр Японии заявил, что Токио планирует продолжить продвигать консультации с Россией по поводу мирного договора, который они не могут заключить на протяжении 70 лет. Этому мешает территориальный вопрос, а именно спор вокруг принадлежности Курильских островов.