Главы МИД России и Мальдив подписали соглашение об отмене виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Трансляция пресс-конференции велась в аккаунте российского МИДа в Twitter.

По словам Лаврова, Шахид стал первым мальдивским министром иностранных дел, посетившим Россию.

Лавров добавил, что в 2018 году возросло число поездок россиян на Мальдивы и в этом году тенденция сохраняется. Российский министр отметил, что введение безвизового режима будет способствовать увеличению туристического потока и развитию контактов между представителями деловых кругов России и Мальдив.

В начале июня правительство России одобрило соглашение с Мальдивами об отмене визовых требований для россиян и мальдивцев. Граждане России смогут провести до 90 дней в республике с целью туризма. В настоящее время россияне могут находиться на Мальдивах без визы в течение месяца.