Один человек погиб при столкновении трех машин на МКАДе

На МКАДе водитель Toyota сбил человека и столкнулся с двумя машинами

В Москве водитель автомобиля столкнулся с «Газелью», которая наехала на человека, в итоге он погиб, сообщила РБК пресс-служба столичного управления МВД.

Авария произошла в пять часов утра. «Водитель автомашины совершил столкновение с препятствием, с машиной «Газель», которая находилась на проезжей части после другого ДТП. В результате данного столкновения автомашина «Газель» продвинулась вперед и совершила наезд на водителя данной автомашины, которая находилась на проезжей части», — рассказали в ведомстве.

В итоге водитель «Газели» погиб, добавили в МВД.

По данным столичной прокуратуры, ДТП произошло на внутренней стороне 44-го км МКАД. 34-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota совершила наезд на пешехода, а также столкнулась с двумя машинами «Газель» и Volkswagen, ранее попавшими в аварию.

«В результате погиб 57-летний водитель автомобиля «Газель», находящийся в момент дорожной аварии на проезжей части», — уточнили в ведомстве.

После ДТП дептранс сообщил о затруднении движения в четвертой, пятой и шестой полосах дороги.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса.