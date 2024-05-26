На МКАДе водитель Toyota сбил человека и столкнулся с двумя машинами
В Москве водитель автомобиля столкнулся с «Газелью», которая наехала на человека, в итоге он погиб, сообщила РБК пресс-служба столичного управления МВД.
Авария произошла в пять часов утра. «Водитель автомашины совершил столкновение с препятствием, с машиной «Газель», которая находилась на проезжей части после другого ДТП. В результате данного столкновения автомашина «Газель» продвинулась вперед и совершила наезд на водителя данной автомашины, которая находилась на проезжей части», — рассказали в ведомстве.
В итоге водитель «Газели» погиб, добавили в МВД.
По данным столичной прокуратуры, ДТП произошло на внутренней стороне 44-го км МКАД. 34-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota совершила наезд на пешехода, а также столкнулась с двумя машинами «Газель» и Volkswagen, ранее попавшими в аварию.
«В результате погиб 57-летний водитель автомобиля «Газель», находящийся в момент дорожной аварии на проезжей части», — уточнили в ведомстве.
После ДТП дептранс сообщил о затруднении движения в четвертой, пятой и шестой полосах дороги.
Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования