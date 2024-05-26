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Общество ,  
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На МКАДе водитель Toyota сбил человека и столкнулся с двумя машинами

Один человек погиб при столкновении трех машин на МКАДе

В Москве водитель автомобиля столкнулся с «Газелью», которая наехала на человека, в итоге он погиб, сообщила РБК пресс-служба столичного управления МВД.

Авария произошла в пять часов утра. «Водитель автомашины совершил столкновение с препятствием, с машиной «Газель», которая находилась на проезжей части после другого ДТП. В результате данного столкновения автомашина «Газель» продвинулась вперед и совершила наезд на водителя данной автомашины, которая находилась на проезжей части», — рассказали в ведомстве.

В итоге водитель «Газели» погиб, добавили в МВД.

На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с несколькими машинами
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным столичной прокуратуры, ДТП произошло на внутренней стороне 44-го км МКАД. 34-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota совершила наезд на пешехода, а также столкнулась с двумя машинами «Газель» и Volkswagen, ранее попавшими в аварию.

«В результате погиб 57-летний водитель автомобиля «Газель», находящийся в момент дорожной аварии на проезжей части», — уточнили в ведомстве.

После ДТП дептранс сообщил о затруднении движения в четвертой, пятой и шестой полосах дороги.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса.

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