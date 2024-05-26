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На Гран-при Монако «Формулы-1» три болида сошли с трассы после аварии

На Гран-при Монако «Формулы-1» из-за аварии три болида сошли с трассы
В результате столкновения трех болидов больше всех пострадала машина «Ред Булла», от нее осталось только шасси. Гонщики не пострадали
Фото: Clive Rose / Getty Images
Фото: Clive Rose / Getty Images

Гонка восьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Монте-Карло была остановлена после столкновения трех болидов: мексиканца Серхио Переса («Ред Булл») и двух автомобилей команды «Хаас» — датчанина Кевина Магнуссена и немца Нико Хюлькенберга.

На Гран-при Монако «Формулы-1» три болида сошли с трассы после аварии
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Столкновение произошло на первом круге. Перес задел ограждение после контакта с автомобилем Магнуссена, машины столкнулись. Следом в болид «Ред Булл» врезался и Нико Хюлкенберг («Хаас»), который ехал сзади.

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Больше всех пострадал в аварии автомобиль Переса, от которой осталось только шасси. Гонщики не пострадали.

На трассе были вывешены красные флаги. На момент остановки лидером гонки является обладатель поул‑позиции Шарль Леклер («Феррари»).

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