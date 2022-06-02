Минюст предложил не возбуждать налоговые дела после погашения долга

Минюст предложил отмену уголовной ответственности, если организация, обвиняемая в неуплате налогов, заплатит эти налоги и все штрафы. Сейчас такое правило действует только для тех, кто совершил такое деяние впервые

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Минюст России разработал законопроект об отмене уголовной ответственности за ряд налоговых преступлений для организаций, если они уплатили штрафы, пени и недоимки в бюджет. Законопроект опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, он также предполагает сокращение сроков для привлечения к ответственности за такие преступления.

Документ вносит изменения в статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Так, разработанные для Уголовно-процессуального кодекса (УПК) поправки предусматривают, что следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям или прекратить уже имеющееся уголовное дело, если нарушитель выплатит все недоимки, пени и штрафы и проинформирует об этом следователя. Изменения внесут в ст. 144 и 148 УПК, которые определят порядок рассмотрения сообщения о преступлении и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Изменения также предлагается внести в статью 199 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, которые должны платить юридические лица. Сейчас в примечаниях к статье указано, что лицо, которое впервые совершило такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если вернет все недоимки и пени, а также заплатит штраф.Нововведение Минюста предлагает распространить практику и на все прочие случаи.

Также Минюст предлагает снизить с шести до пяти лет максимальный срок лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере (более 45 млн руб. за период в пределах трех финансовых лет).С семи до пяти лет Минюст также предложил снизить максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и сборов (ст. 199.2 УК). Благодаря сокращению сроков такие преступления становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности по ним сокращается с десяти до шести лет.

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В начале февраля президент России Владимир Путин во время встречи с представителями «Деловой России» заявил, что возбуждать уголовное дело после того, как бизнесмен-должник погасил налоговую задолженность, не имеет смысла. «Если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного, может быть, действительно нарушителя и трудового коллектива», — сказал президент. По его словам, это выгодно в том числе и бюджету.

В июле 2020 года заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко сообщила, что ежегодно бюджет России теряет более 58 млрд руб. из-за налоговых преступлений. Динамика налоговой преступности с 2016 по 2019 год находилась на относительно стабильном уровне, говорила она.

В конце 2019 года занимавший тогда пост главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин отметил, что налоговые сборы в реальном выражении за последние пять лет выросли в 1,4 раза. Одновременно с этим выросла доля налоговых доходов в ВВП на 4 п.п. Мишустин назвал эти данные «эффектом массового обеления экономики».