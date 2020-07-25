Экономика , 25 июл, 07:36
0
В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета
Ежегодные потери для бюджета России из-за налоговых преступлений составляют более 58 млрд руб., сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко.
При этом она отметила, что в целом динамика налоговой преступности с 2016 по 2019 год находилась на относительно стабильном уровне, «за исключением небольшого снижения».
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.