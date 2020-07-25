В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета

Ежегодные потери для бюджета России из-за налоговых преступлений составляют более 58 млрд руб., сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко.

При этом она отметила, что в целом динамика налоговой преступности с 2016 по 2019 год находилась на относительно стабильном уровне, «за исключением небольшого снижения».

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