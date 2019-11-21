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Экономика ,  
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ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет
Скачок налоговых доходов бюджетной системы России обеспечили «массовое обеление экономики» и повышение качества администрирования, заявил глава ФНС Михаил Мишустин
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Поступление налогов в реальном выражении в течение пяти лет выросло в 1,4 раза, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на коллегии в День работника налоговых органов, передал корреспондент РБК.

Налоговые сборы по итогам января—октября 2019 года показали рост в 1,4 раза по сравнению с результатом на 1 января 2015-го. Одновременно доля налоговых доходов в ВВП выросла более чем на 4 п.п., в том числе ненефтегазовых доходов — на 3 п.п, сказал Мишустин. «Это эффект массового обеления экономики», — уверен он.

ФНС завершила внедрение автоматизированной системы нового поколения «Налог-3», которая объединила разрозненные налоговые данные. «Эта уникальная система администрирует федеральные, региональные и местные налоги в одной точке», — рассказал Мишустин.

По итогам за январь—октябрь этого года налоговые поступления в консолидированный бюджет выросли на 7,9%, или 1,4 трлн руб., до 18,9 трлн руб. за десять месяцев. А налоговые доходы федерального бюджета — на 7,1%, или 0,7 трлн руб., до 10,5 трлн руб.

Рост поступлений продолжается, несмотря на снижение цены на нефть на 8,6%, замедление темпов роста поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 3,4% и внедрения возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (возвращено 347 млрд руб.), подчеркнули в ФНС.

Драйвер роста — ненефтегазовые доходы

Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы, поступления которых, по итогам десяти месяцев 2019 года, выросли на 12,4% в консолидированный бюджет и на 18% в федеральный.

  • Поступления по НДС выросли на 16,7%, или 0,5 трлн руб., до 3,5 трлн руб.
  • По налогу на прибыль организаций рост составил 13,5%, или 0,5 трлн руб., почти до 4 трлн руб.
  • НДФЛ — на 8,4%, или 241 млрд руб., до 3,1 трлн руб.

Поступления в социальные внебюджетные фонды выросли на 9,7%, или 495 млрд руб., до 5,6 трлн руб. В том числе взносы в Пенсионный фонд увеличились на 9%, или 0,4 трлн руб., до 4 трлн руб.

Сокращение выездных проверок

Количество выездных проверок сократилось на 34,4% — проверяются только два налогоплательщика из тысячи; в малом бизнесе (60% налогоплательщиков) — один из 5 тыс.

Основной акцент ФНС делает на добровольном уточнении налогоплательщиками своих обязательств. Дополнительные поступления в бюджет без проведения налоговых проверок выросли в 1,6 раза, до 90 млрд руб.

Следственный комитет возместил в бюджет 9,5 млрд руб. по налоговым преступлениям. Число жалоб на результаты выездных налоговых проверок снизилось на 45,4%, с 4,3 тыс. до 2,4 тыс., за девять месяцев. Количество судебных споров с бизнесом сократилось на 20%.

В то же время снижается задолженность налогоплательщиков, отметил Мишустин. Показатель отношения долга к поступлениям составил 6,4% за девять месяцев. «Это самый низкий показатель за 15 лет», — подчеркнул глава ФНС. Значительную часть задолженности удалось сократить благодаря центрам компетенций по взысканию долгов в девяти регионах.

Благодаря согласительным процедурам в ходе банкротства компании добровольно перечислили в бюджет 23,8 млрд руб., что более чем на 5% выше показателя за девять месяцев предыдущего года. Поступления по мировым соглашениям выросли на 1,7 раза, до 7 млрд руб.

Результаты реформы онлайн-касс

В июле завершился третий этап реформы контрольно-кассовой техники. Более 1,5 млн налогоплательщиков зарегистрировали 3,2 млн онлайн-касс, что в 2,5 раза больше, чем до реформы. Она позволила ликвидировать кассовую отчетность, число налоговых проверок сократилось в четыре раза с 2016 года. Глава ФНС выразил уверенность, что в будущем применение онлайн-касс позволит полностью освободить от отчетности предпринимателей на упрощенной системе (УСН).

В качестве самозанятых в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где проходит эксперимент, зарегистрировались 284 тыс. человек, общая сумма дохода составила 32,6 млрд руб. Минфин предложил распространить спецрежим для самозанятых еще на 19 регионов с января 2020 года. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что налоговая служба видит предприятия, которые в попытках сэкономить на страховых взносах и налогах нанимают самозанятых вместо штатных сотрудников, и со следующего года налоговики начнут доначислять им неуплаченные страховые выплаты и подоходный налог.

Более 2 тыс. иностранных компаний встали на налоговый учет в России благодаря «налогу на Google» — обязанности зарубежных поставщиков электронных услуг зарегистрироваться в России. Налоговые поступления от этих компаний выросли в пять раз, отчиталась ФНС.

Автор: Ольга Агеева
Теги: ФНС
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