ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет

ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет

Скачок налоговых доходов бюджетной системы России обеспечили «массовое обеление экономики» и повышение качества администрирования, заявил глава ФНС Михаил Мишустин

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Поступление налогов в реальном выражении в течение пяти лет выросло в 1,4 раза, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на коллегии в День работника налоговых органов, передал корреспондент РБК.

Налоговые сборы по итогам января—октября 2019 года показали рост в 1,4 раза по сравнению с результатом на 1 января 2015-го. Одновременно доля налоговых доходов в ВВП выросла более чем на 4 п.п., в том числе ненефтегазовых доходов — на 3 п.п, сказал Мишустин. «Это эффект массового обеления экономики», — уверен он.

ФНС завершила внедрение автоматизированной системы нового поколения «Налог-3», которая объединила разрозненные налоговые данные. «Эта уникальная система администрирует федеральные, региональные и местные налоги в одной точке», — рассказал Мишустин.

По итогам за январь—октябрь этого года налоговые поступления в консолидированный бюджет выросли на 7,9%, или 1,4 трлн руб., до 18,9 трлн руб. за десять месяцев. А налоговые доходы федерального бюджета — на 7,1%, или 0,7 трлн руб., до 10,5 трлн руб.

Рост поступлений продолжается, несмотря на снижение цены на нефть на 8,6%, замедление темпов роста поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 3,4% и внедрения возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (возвращено 347 млрд руб.), подчеркнули в ФНС.