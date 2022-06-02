«Известия» узнали о планах увеличить срок ремонта товаров по гарантии

«Известия»: в России предлагают увеличить срок ремонта товаров по гарантии до 90 дней

У компаний из-за внешнего санкционного давления возникли проблемы с поставками, в связи с чем они не могут починить неисправный товар по гарантии в течение 45 дней, пишет газета

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России на год предлагают вдвое увеличить срок ремонта потребительских товаров по гарантии — до 90 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы Минэкономразвития, которое обсуждает данную инициативу с Минпромторгом и Роспотребнадзором.

Как пишет издание, в связи с новыми экономическими условиями у автодилеров и других компаний возникли проблемы с поставками деталей, поэтому они не могут починить неисправный товар по гарантии за 45 дней, как это предусмотрено законом. На этом фоне российский бизнес ожидает роста числа судебных разбирательств с потребителями, отмечают «Известия».

«Сейчас существуют нередко не зависящие от компаний причины, по которым происходит задержка поставок. Это приводит к невозможности соблюдения сроков, которые предусмотрены законом», — говорится в документе.

Минэкономразвития предложило увеличить срок гарантийного ремонта вдвое — до 90 дней, и запретить взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которую суд присуждает потребителю за неисполнение обязательств.

Еще в конце апреля Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросили правительство продлить сроки ремонта по гарантии и наложить мораторий на несколько статей закона «О защите прав потребителей».

Глава «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) Олег Павлов сообщил «Известиям», что организация выступает против предложений бизнеса. Он счел «абсурдным» вынесение данной темы на обсуждение, поскольку вначале Запад ввел антироссийские санкции и прекратили поставки запчастей, а теперь предлагается урезать права граждан.

Читайте на РБК Pro Pro Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Статьи Pro Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться Инструкции Pro На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль Статьи Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи

В начале мая Минторг США расширил ограничения на экспорт в Россию широкого спектра товаров промышленного назначения. Список дополняется 205 позициями.

Среди них — ножи и лезвия для машин, реактивные, гидравлические, пневматические двигатели, установки для кондиционирования воздуха, холодильники, морозильники, огнетушители, подъемные устройства, бульдозеры, станки, промышленные роботы, подшипники, двигатели постоянного/переменного тока, электрогенераторные установки, трансформаторы, аппаратура для радиовещания и телевидения, транспортные средства для перевозки грузов, прицепы и полуприцепы, оборудование для фотолабораторий, геодезические или топографические приборы.

В марте и апреле многие европейские автокомпании, в том числе Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz и BMW, объявили о временном прекращении поставок автомобилей и запчастей в Россию

В связи с этим Минпромторг России обнародовал список товаров для параллельного импорта, которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. В него включили и многие автомобильные бренды. Сейчас в России уже стартовали продажи автомобильных запчастей по новой схеме. По данным ТАСС, продажей автозапчастей по параллельному импорту занялся крупный онлайн-ретейлер Wildberries.

Минпромторг также допустил, что при возникновении риска дефицита перечень доступных для параллельного импорта товаров пополнят теле- и радиооборудование.