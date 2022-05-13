Минпромторг не исключил параллельный импорт оборудования для ТВ и радио

В Минпромторге допускают, что при возникновении риска дефицита перечень доступных для параллельного импорта товаров пополнят теле- и радиооборудование

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Некоторые зарубежные компании продолжают поставлять в Россию оборудование для теле- и радиовещания, но при возникновении риска неудовлетворенного спроса его могут включить в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, сообщили ТАСС в Минпромторге.

В пресс-службе ведомства отметили, что ряд видов оборудования производят и российские компании, но дополнительно власти прорабатывают с производителями возможность локализации производства таких товаров в России «в целях страхования возможных будущих рисков».

Параллельный импорт предполагает возможность ввоза в страну продукции без согласия правообладателя — через третьи страны. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за серый импорт.

6 мая Минпромторг опубликовал список товаров, которые подлежат параллельному импорту. Это автомобили (Land Rover, Bentley, Jaguar, Lexus, Porsche, Rolls-Royce и другие), электроника (Apple, Asus, Samsung, Siemens, Intel, Sony, HP), железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки, саженцы и цветы, моторное топливо, редкоземельные металлы, изделия из кожи, головные уборы, игрушки и спортивный инвентарь. Глава ведомства Денис Мантуров обещал, что бренды будут оперативно исключать из списка, если компании решат продолжить работу в России.

Легализацию параллельного импорта поддержали в ФАС. Там подчеркнули, что требования к безопасности и качеству поставляемой в страну продукции продолжат действовать.

Санкции, введенные западными странами против России из-за операции на Украине, затронули в том числе телекоммуникационную отрасль. 8 апреля США вывели из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование.