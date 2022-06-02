Роспотребнадзор предложил помощь ЕАЭС и ВОЗ в борьбе с оспой обезьян

Роспотребнадзор готов при необходимости оказать консультативную и практическую помощь в борьбе с распространением оспы обезьян странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на оказание консультативной и практической помощи в противодействии распространению вируса оспы обезьян, в том числе на использование российских тест-систем. При необходимости партнерам будет оказана соответствующая помощь», — сказано в сообщении.

Ранее российский центр «Вектор» создал автономную тест-систему для выявления возбудителя оспы обезьян. Как заявили в надзорном ведомстве, тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое впервые выявили в Африке в 1958 году. В 2003 году случаи заражения зафиксировали в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших обезьяньей оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре.



Специалисты ВОЗ идентифицировали текущие случаи как инфицирование западноафриканским штаммом с летальностью около 1% и подчеркнули, что нынешняя вспышка не связана с поездками.



Как правило, инкубационный период заболевания составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель, выяснили врачи. У больных появляются такие симптомы, как сильная зудящая сыпь, головная боль, температура выше 38,5, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, сильная слабость.



Обычно заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить этот вид оспы тяжелее. В ВОЗ отмечали, что против обезьяньей оспы эффективны прививки против натуральной оспы.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в мире в начале мая, первой о случае заражения сообщила Великобритания. Оспу обезьян обнаружили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем очаги заболевания выявили в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Португалии, Словении, США, Франции, Чехии, Швеции и других странах.

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По данным ВОЗ на 29 мая, всего в 23 странах, для которых не характерно распространение оспы обезьян (страны Европы, США, Канада, Австралия, Аргентина, ОАЭ), зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения этим вирусом и еще около 120 предполагаемых.

В России случаев заражений этим заболеванием пока не зарегистрировали. Роспотребнадзор оценил вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками этого заболевания.