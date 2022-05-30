В Великобритании выявили 71 новый случай оспы обезьян

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Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило о 71 новом случае заражения, передает Sky News.

Общее число подтвержденных случаев в Соединенном Королевстве возросло до 179, при этом в Шотландии четверо зараженных, в Северной Ирландии двое, а в Уэльсе один случай заражения. Агентство не обновляло данные о числе случаев заражения обезьяньей оспой с 27 мая.

О росте числа инфицированных сообщают и в других странах Европы. Газета Publico пишет, что в Португалии с 27 мая зарегистрировали 22 новых случая заражения оспой обезьян; теперь общее количество заболевших составляет 96 человек. Большинство инфицированных зафиксировано в регионе Лиссабон. Издание отмечает, что Португалия лидирует по числу подтвержденных случаев на миллион жителей во всем мире.

В Испании с 27 мая также обнаружили 22 подтвержденных случая заражения — El Periodico со ссылкой на испанский Минздрав сообщает, что институт здоровья Карлоса III подтвердил 120 положительных случаев оспы обезьян. На сегодняшний день лаборатории получили образцы, относящиеся к 245 подозрительным случаям обезьяньей оспы, отмечает издание. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Мадриде — 76 подтвержденных и 48 предполагаемых.

По данным ВОЗ на 26 мая, всего в 23 странах, для которых не характерно распространение оспы обезьян (страны Европы, США, Канада, Австралия, Аргентина, ОАЭ), зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения этим вирусом и еще около 120 предполагаемых.

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Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое впервые выявили в Африке в 1958 году. В 2003 году случаи заражения зафиксировали в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших обезьяньей оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре. Специалисты ВОЗ идентифицировали текущие случаи как инфицирование западноафриканским штаммом с летальностью около 1% и подчеркнули, что нынешняя вспышка не связана с поездками. Как правило, инкубационный период заболевания составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель, выяснили врачи. У больных появляются такие симптомы, как сильная зудящая сыпь, головная боль, температура выше 38,5, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, сильная слабость.



Обычно заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить этот вид оспы тяжелее. В ВОЗ отмечали, что против обезьяньей оспы эффективны прививки против натуральной оспы.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в мире в начале мая, первой о случае заражения сообщила Великобритания. Оспу обезьян обнаружили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем очаги заболевания выявили в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Португалии, Словении, США, Франции, Чехии и Швеции.

В России случаев заражений этим заболеванием пока не зарегистрировали. Роспотребнадзор оценил вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками этого заболевания.