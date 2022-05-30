В Великобритании выявили 71 новый случай оспы обезьян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку в продолжении переговоров с Россией Политика, 00:01
Футболист «Спартака» назвал самый трудный момент в финале Кубка России Спорт, 00:00
Одна из крупнейших косметических сетей начала продавать пылесосы Бизнес, 00:00
Больше половины бизнеса выступило за «новую экономическую модель» Бизнес, 00:00
Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ Общество, 30 мая, 23:40
В Сети опубликовали данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» Бизнес, 30 мая, 23:33
В Великобритании выявили 71 новый случай оспы обезьян Общество, 30 мая, 22:41
СПБ Биржа опубликовала список заблокированных по решению ЦБ акций Инвестиции, 30 мая, 22:40
В Южной Осетии отложили референдум «об интеграции с Россией» из-за рисков Политика, 30 мая, 22:17
Почему остался и когда уйдет глава РПЛ Хачатурянц. Что важно знать Спорт, 30 мая, 22:02
WP назвала вариант поставок Украине американских систем залпового огня Политика, 30 мая, 21:57
Юмашев ушел с должности советника президента Политика, 30 мая, 21:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 30 мая, 21:40
В Херсонской области попросили Россию помочь восстановить сотовую связь Политика, 30 мая, 21:38
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

В Великобритании выявили 71 новый случай оспы обезьян

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило о 71 новом случае заражения, передает Sky News.

Общее число подтвержденных случаев в Соединенном Королевстве возросло до 179, при этом в Шотландии четверо зараженных, в Северной Ирландии двое, а в Уэльсе один случай заражения. Агентство не обновляло данные о числе случаев заражения обезьяньей оспой с 27 мая.

Билл Гейтс оценил опасность оспы обезьян и назвал сроки новой пандемии
Общество
Билл Гейтс

О росте числа инфицированных сообщают и в других странах Европы. Газета Publico пишет, что в Португалии с 27 мая зарегистрировали 22 новых случая заражения оспой обезьян; теперь общее количество заболевших составляет 96 человек. Большинство инфицированных зафиксировано в регионе Лиссабон. Издание отмечает, что Португалия лидирует по числу подтвержденных случаев на миллион жителей во всем мире.

В Испании с 27 мая также обнаружили 22 подтвержденных случая заражения — El Periodico со ссылкой на испанский Минздрав сообщает, что институт здоровья Карлоса III подтвердил 120 положительных случаев оспы обезьян. На сегодняшний день лаборатории получили образцы, относящиеся к 245 подозрительным случаям обезьяньей оспы, отмечает издание. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Мадриде — 76 подтвержденных и 48 предполагаемых.

Заражения оспой обезьян. Насколько она опасна и есть ли вакцина
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

По данным ВОЗ на 26 мая, всего в 23 странах, для которых не характерно распространение оспы обезьян (страны Европы, США, Канада, Австралия, Аргентина, ОАЭ), зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения этим вирусом и еще около 120 предполагаемых.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow
Кейсы
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Западные разработчики софта для логистики тоже уходят. Как их заменить
Инструкции
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое впервые выявили в Африке в 1958 году. В 2003 году случаи заражения зафиксировали в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших обезьяньей оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре.

Специалисты ВОЗ идентифицировали текущие случаи как инфицирование западноафриканским штаммом с летальностью около 1% и подчеркнули, что нынешняя вспышка не связана с поездками.

Как правило, инкубационный период заболевания составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель, выяснили врачи. У больных появляются такие симптомы, как сильная зудящая сыпь, головная боль, температура выше 38,5, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, сильная слабость.

Обычно заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить этот вид оспы тяжелее. В ВОЗ отмечали, что против обезьяньей оспы эффективны прививки против натуральной оспы.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в мире в начале мая, первой о случае заражения сообщила Великобритания. Оспу обезьян обнаружили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем очаги заболевания выявили в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Португалии, Словении, США, Франции, Чехии и Швеции.

В России случаев заражений этим заболеванием пока не зарегистрировали. Роспотребнадзор оценил вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками этого заболевания.

Теги
Оспа обезьян
Материалы по теме
Во Франции выявили 16 случаев заражения обезьяньей оспой
Общество
В Ирландии выявили первого зараженного оспой обезьян
Общество
В ВОЗ заявили об отсутствии необходимости в прививке от оспы обезьян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter