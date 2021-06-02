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Власти назвали топ российских регионов по выбросам парниковых газов

Регионы, где объем выбросов парниковых газов больше объема поглощения, находятся в более сухих климатических зонах, пояснила Виктория Абрамченко. Основная часть субъектов России больше поглощает парниковых газов, чем отдает
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Россия в целом поглощает больше парниковых газов, чем выбрасывает их в атмосферу, однако ряд регионов из-за особенностей климата являются генераторами парниковых газов. Об этом в интервью Reuters заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, страна в целом выбрасывает в атмосферу в год 2,1 млрд т эквивалента СО2, а поглощают экосистемы страны эквивалент 2,5 млрд т СО2 в год. «Мы занимаем второе место по запасам лесных ресурсов на планете и уступаем по этому показателю только Бразилии», — сказала вице-премьер.

В то же время в стране есть восемь регионов, которые больше выбрасывают парниковых газов, чем поглощают.

«Это Крайний Север либо территории с засушливым аридным климатом. К примеру, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Рязанская, Волгоградская области, Калмыкия. Рязанская область попала в список из-за засушливого периода и лесных пожаров», — пояснила Абрамченко.

Путин поручил сократить выброс парниковых газов в России
Общество
<p>Владимир Путин</p>

«Но основная часть территории РФ — это субъекты — нетто-поглотители, где достаточно увлажненная почва, где мягкий климат и где экосистемы, в том числе леса, поглощают больше, чем есть, антропогенных выбросов», — заверила она.

Абрамченко уточнила, что для точного подсчета, сколько парниковых газов поглощают экосистемы России, необходимо завершить второй тур государственной инвентаризации лесов. «Мы первый тур закончили, сейчас приступили к реализации мероприятий второго тура. По международной практике туры делятся на десятилетние периоды, первый такой период закончился в 2020 году. Теперь второй этап, когда мы на тех полигонах — постоянных пробных площадях, которые отобрали, — должны оценить поглощающую способность», — пояснила вице-премьер.

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В начале 2020 года Минэкономразвития подготовило стратегию долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Стратегия была подготовлена в развитие Парижского соглашения по климату, в рамках которого страны пытаются удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5‒2°С. Москва ратифицировала это соглашение в сентябре 2019 года. В документе говорилось, что Россия не может игнорировать климатическую повестку — это создает риски для устойчивого развития национальной экономики после 2040 года.

В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы
Бизнес
Фото:Александр Семенов / ТАСС

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Правительству поручено обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению этих выбросов.

Абрамченко в январе 2021 года утвердила «дорожную карту» эксперимента в Сахалинской области по торговле углеродными единицами (выбросами парниковых газов). В итоге в России впервые должна появиться система торговли углеродными единицами, а регион уже к 2025 году должен стать углеродно нейтральным. Созданная система должна быть постепенно интегрирована в международные системы торговли квотами на выброс парниковых газов.


 

Авторы
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Людмила Подобедова Людмила Подобедова
Виктория Абрамченко парниковый эффект Экология
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