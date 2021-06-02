Власти назвали топ российских регионов по выбросам парниковых газов

Регионы, где объем выбросов парниковых газов больше объема поглощения, находятся в более сухих климатических зонах, пояснила Виктория Абрамченко. Основная часть субъектов России больше поглощает парниковых газов, чем отдает

Виктория Абрамченко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Россия в целом поглощает больше парниковых газов, чем выбрасывает их в атмосферу, однако ряд регионов из-за особенностей климата являются генераторами парниковых газов. Об этом в интервью Reuters заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, страна в целом выбрасывает в атмосферу в год 2,1 млрд т эквивалента СО2, а поглощают экосистемы страны эквивалент 2,5 млрд т СО2 в год. «Мы занимаем второе место по запасам лесных ресурсов на планете и уступаем по этому показателю только Бразилии», — сказала вице-премьер.

В то же время в стране есть восемь регионов, которые больше выбрасывают парниковых газов, чем поглощают.

«Это Крайний Север либо территории с засушливым аридным климатом. К примеру, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Рязанская, Волгоградская области, Калмыкия. Рязанская область попала в список из-за засушливого периода и лесных пожаров», — пояснила Абрамченко.