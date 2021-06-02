СПЧ предложил ограничить скорость электросамокатов и дать им номера

С наступлением летнего сезона количество происшествий с участием электросамокатов, сигвеев и подобных средств передвижения будет только возрастать, заявили в СПЧ и предложили меры для защиты пешеходов, прежде всего, детей.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте подготовила предложения по законодательному регулированию движения электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и других подобных средств передвижения, сообщается на сайте СПЧ.

«Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда», — говорится в сообщении.

Среди предложений, которая подготовила комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы перечислены следующие:

ввести в правила дорожного движения отдельную главу о мобильных электрических транспортных средствах и особенностях их эксплуатации;

обязать водителей этих транспортных средств спешиваться, если их движение создает опасность для пешеходов;

ограничить их скорость движения, в том числе, исходя из возраста лица, управляющего ими;

обязательное страхования гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами;

оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками;

отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников.

Предложения были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им. С.С.Алексеева при президенте России.