Минтранс разработал регламент езды на моноколесах и гироскутерах

Ведомство предложило выделить пользователей электросамокатов, гироскутеров и сигвеев в отдельную категорию участников движения. Сейчас они приравнены к пешеходам

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Министерство транспорта подготовило проект поправок к правилам дорожного движения, которые касаются средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об устройствах, предназначенных для передвижения с использованием электродвигателя или мускульной энергии человека, — роликовых коньках, самокатах, электросамокатах, скейтбордах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и аналогичных средствах, поясняется в документе ведомства на портале нормативных актов. Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас их обладатели приравнены к пешеходом, но Минтранс предлагает ввести для них новый термин в связи с ростом пользователей и числа дорожных происшествий.

Ведомство предлагает разрешить пользователям гироскутеров, электросамокатов, моноколес и других СИМ разрешить пересечение дороги по пешеходным переходам. Однако при этом их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов.

Среди других изменений, которые предлагает министерство, — запрет управлять СИМ в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также обязательное использование фонарей или фар в темное время суток. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о штатных фонарях электросамокатов либо о налобных фонарях (для пользователей скейтов или роликов).