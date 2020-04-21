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Минтранс разработал регламент езды на моноколесах и гироскутерах

Ведомство предложило выделить пользователей электросамокатов, гироскутеров и сигвеев в отдельную категорию участников движения. Сейчас они приравнены к пешеходам
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министерство транспорта подготовило проект поправок к правилам дорожного движения, которые касаются средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об устройствах, предназначенных для передвижения с использованием электродвигателя или мускульной энергии человека, — роликовых коньках, самокатах, электросамокатах, скейтбордах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и аналогичных средствах, поясняется в документе ведомства на портале нормативных актов. Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас их обладатели приравнены к пешеходом, но Минтранс предлагает ввести для них новый термин в связи с ростом пользователей и числа дорожных происшествий.

Ведомство предлагает разрешить пользователям гироскутеров, электросамокатов, моноколес и других СИМ разрешить пересечение дороги по пешеходным переходам. Однако при этом их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов.

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
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Среди других изменений, которые предлагает министерство, — запрет управлять СИМ в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также обязательное использование фонарей или фар в темное время суток. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о штатных фонарях электросамокатов либо о налобных фонарях (для пользователей скейтов или роликов).

В поправках также отмечается, что требования к СИМ будут зависеть от возраста пользователей. Так, ребенок до семи лет сможет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке, до 14 лет — выезжать еще на велосипедную дорожку. Пользователям СИМ старше 14 лет разрешат выезжать на проезжую часть велосипедных зон и полосу для велосипедистов (если такой инфраструктуры нет — на правый край проезжей части или на обочину).

О том, что Минтранс и Госавтоинспекция разрабатывают изменения ПДД, которые подразумевают появление термина «средства индивидуальной мобильности», стало известно в октябре прошлого года. Как сообщал начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, владельцев планируют обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч. Опрошенные РБК юристы назвали эту инициативу разумной, так как эти транспортные средства широко используются, но законодательно не регулируются в ПДД.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минтранс, ПДД
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