Путин попросил Голикову и Мантурова не нервировать Силуанова

Президент напомнил пословицу о том, что скупой платит дважды и предложил правительству «делать сразу то, что нужно»: поставлять с регионы полноценные мобильные медицинские комплексы вместо передвижных пунктов вакцинации

Мобильный пункт вакцинации в Чебоксарах (Фото: Семен Антонов / ТАСС)

Регионы России должны получить полноценные передвижные медицинские комплексы, поставка более простых мобильных прививочных пунктов приведет к излишним расходам бюджета и будет нервировать министерство финансов и его главу Антона Силуанова. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает ТАСС.

Разговор зашел о том, что Минпромторг предложил вместо предусмотренных национальным проектом «Здравоохранение» мобильных медицинских комплексов закупать передвижные пункты вакцинации. Голикову попросили дать разъяснение. Она ответила, что вопрос обсуждается, но решение еще не принято.

«Я хочу и Татьяне Алексеевне сказать, и Денису Валентиновичу не забывать известную русскую пословицу: скупой платит дважды. Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование», — сказал Путин.

«Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме, нервировать Антона Германовича (Силуанова) и все министерство финансов», — предложил президент. По его словам, нужно оценить возможности промышленности и «мобилизоваться сейчас», при этом решать задачи необходимо «комплексно, основательно и надолго».

Кроме того, он привел данные о том, что вместо 1300 комплексов для жителей села и отдаленных населенных пунктов, предусмотренных нацпроектом, фактически были поставлены 1003. «Тысяча триста минус тысяча три получается 297, минус. Где они? . А на 2021 год я вообще пока ничего не вижу, может, это и есть, но у меня нет. Я бы хотел это видеть», — сказал Путин. Голикова пообещала дополнительно сообщить президенту о решении правительства.