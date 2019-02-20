Правительство опубликовало паспорта нацпроектов

Нацпроекты в 12 сферах были разработаны для исполнения нового майского указа президента. Реализовать их планируется до 2024 года

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Правительство России опубликовало паспорта национальных проектов, составленных по 12 направлениям стратегического развития страны согласно майскому указу президента. Документы представлены на сайте правительства.

Речь идет о нацпроектах:

«Здравоохранение» «Образование» «Демография» «Культура» «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Жилье и городская среда» «Экология» «Наука» «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» «Цифровая экономика Российской Федерации» «Производительность труда и поддержка занятости» «Международная кооперация и экспорт»

Как говорится в публикации, цель проектов — обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также повышение уровня жизни и создание условий и возможностей «для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

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