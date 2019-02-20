Политика , 20:44
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Правительство опубликовало паспорта нацпроектов
Нацпроекты в 12 сферах были разработаны для исполнения нового майского указа президента. Реализовать их планируется до 2024 года
Правительство России опубликовало паспорта национальных проектов, составленных по 12 направлениям стратегического развития страны согласно майскому указу президента. Документы представлены на сайте правительства.
Речь идет о нацпроектах:
- «Здравоохранение»
- «Образование»
- «Демография»
- «Культура»
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- «Жилье и городская среда»
- «Экология»
- «Наука»
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
- «Цифровая экономика Российской Федерации»
- «Производительность труда и поддержка занятости»
- «Международная кооперация и экспорт»
Как говорится в публикации, цель проектов — обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также повышение уровня жизни и создание условий и возможностей «для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».
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