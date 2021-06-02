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Бывшего директора «Открытой России» арестовали на два месяца

Андрей Пивоваров (справа)
Андрей Пивоваров (справа) (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Первомайский районный суд Краснодара арестовал бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 2 месяца, сообщили РБК в суде.

Пивоварова подозревают в том, что он причастен к работе нежелательной в России организации. По версии СК, он также пытался скрыться за рубежом.

Пивоварова задержали накануне, 1 июня, в аэропорту Пулково, где он прошел таможенный и паспортный контроль. Его сняли с рейса, когда самолет уже готовился ко взлету.

«Открытая России» действовала на территории России в качестве незарегистрированного общественного движения. Одноименную британскую структуру признали на территории России нежелательной организацией, однако там утверждали, что юридически движение в России к ним не причастно. В конце мая российское движение объявило о самоликвидации.

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Материал дополняется.

Авторы
Наталья Демченко Наталья Демченко, Любовь Порываева Любовь Порываева
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