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Общество ,  
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Бывшего директора «Открытой России» сняли с рейса в Пулково

Андрея Пивоварова сняли с рейса в Пулково, когда самолет уже начал готовиться к взлету, сообщили адвокаты. Причина задержания неизвестна
Фото: Дмитрий Михаевич / ТАСС
Фото: Дмитрий Михаевич / ТАСС

Бывшего исполнительного директора движения «Открытой России» (признано на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова сняли с самолета в «Пулково» в Петербурге и везут в Следственный комитет. Об этом РБК рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Только что общался с [адвокатом] Еленой Бородиной. Она, со слов Пивоварова, сообщила, что его сняли с самолета и везут в Следственный комитет. Пока и подразделение ФСБ в Пулково, и линейный отдел МВД говорят, что они не в курсе. Бородина сейчас пытается это выяснить», — сказал Прянишников.

Пивоваров написал в Telegram, что «летел отдохнуть, прошел таможню — никаких вопросов не было». «Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», — сообщил он.

Бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова рассказала РБК, что Пивоварова одного вывели из самолета и отвели в комнату ФСБ, которая находится в здании Пулково. «Он там сидел где-то в течение часа-полутора. Потом пришли другие сотрудники правоохранительных органов, стали оформлять документы, чтобы он смог покинуть таможенную зону, и ему сказали, что его повезут в Следственный комитет, где все детали ему будут разъяснены», — сказал Усманова.

Она отметила, что Пивоваров прошел все зоны таможенного контроля и у таможенников не было никаких претензий. «Открытка» была ликвидирована несколько дней назад, и если предполагать, что к Андрею могут быть претензии по статье 284.1 «Сотрудничество с нежелательной организацией», то это абсурдно, потому что организации уже не существует», — считает Усманова.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России, а также в пресс-службу Polish Airlines LOT и обратился за комментарием в Следственный комитет России.

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Андрей Пивоваров

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Соратники Пивоварова уточнили, что его сняли с международного рейса, поскольку, по сведениям ФСБ, он находится в розыске. По данным «Правозащиты Открытки», у Пивоварова не было никаких ограничений на выезд.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия», Институт современной России (США) его сына Павла Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). По мнению прокуратуры, эти организации осуществляли в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными». После решения Генпрокуратуры «Открытая Россия» продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации.

27 мая «Открытая Россия» заявила о полном прекращении деятельности и закрытии всех отделений в регионах. «Все члены движения исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования», — сообщил Пивоваров. По его словам, движению «не нужны новые уголовные дела против сторонников», поскольку Госдума рассматривает поправки в закон о «нежелательных» организациях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после прекращения деятельности «Открытой России» заявил, что это не является свидетельством зачистки политического поля в стране. «Политическое поле у нас богатое и многогранное. Уход чего-то не означает зачистку политического поля», — сказал Песков.

Авторы
Анастасия Батманова Анастасия Батманова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Андрей Пивоваров «Открытая Россия»
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