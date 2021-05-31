Бывшего директора «Открытой России» сняли с рейса в Пулково

Андрея Пивоварова сняли с рейса в Пулково, когда самолет уже начал готовиться к взлету, сообщили адвокаты. Причина задержания неизвестна

Фото: Дмитрий Михаевич / ТАСС

Бывшего исполнительного директора движения «Открытой России» (признано на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова сняли с самолета в «Пулково» в Петербурге и везут в Следственный комитет. Об этом РБК рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Только что общался с [адвокатом] Еленой Бородиной. Она, со слов Пивоварова, сообщила, что его сняли с самолета и везут в Следственный комитет. Пока и подразделение ФСБ в Пулково, и линейный отдел МВД говорят, что они не в курсе. Бородина сейчас пытается это выяснить», — сказал Прянишников.

Пивоваров написал в Telegram, что «летел отдохнуть, прошел таможню — никаких вопросов не было». «Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», — сообщил он.

Бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова рассказала РБК, что Пивоварова одного вывели из самолета и отвели в комнату ФСБ, которая находится в здании Пулково. «Он там сидел где-то в течение часа-полутора. Потом пришли другие сотрудники правоохранительных органов, стали оформлять документы, чтобы он смог покинуть таможенную зону, и ему сказали, что его повезут в Следственный комитет, где все детали ему будут разъяснены», — сказал Усманова.

Она отметила, что Пивоваров прошел все зоны таможенного контроля и у таможенников не было никаких претензий. «Открытка» была ликвидирована несколько дней назад, и если предполагать, что к Андрею могут быть претензии по статье 284.1 «Сотрудничество с нежелательной организацией», то это абсурдно, потому что организации уже не существует», — считает Усманова.