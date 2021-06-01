К Дмитрию Гудкову и экс-главе «Открытой России» пришли с обысками

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своем Telegram-канале сообщил, что к нему на дачу под Коломной пришли с обысками. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пришли к Александру Соловьеву, экс-председателю движения «Открытая Россия» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией). С чем именно связаны следственные действия — пока неизвестно.

«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю.Реальный ясен», — написал Гудков.

Соловьев был председателем «Открытой России» в 2017 — 2018 годах, ранее он также являлся помощником Гудкова.

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