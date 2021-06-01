СК обвинил экс-главу «Открытой России» в попытке скрыться от следствия

По версии Следственного комитета, Андрей Пивоваров, вылетая за рубеж, «пытался скрыться от следствия». Защита оппозиционера говорила, что никаких ограничений на выезд для него установлено не было

Андрей Пивоваров (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Управление Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю, куда поступило дело задержанного бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, сообщило, что расследует дело об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК РФ). По версии СК, подозреваемый пытался скрыться за рубежом.

«Открытая России» действовала на территории России в качестве незарегистрированного общественного движения. Одноименная британская структура была признана на территории России нежелательной организацией, однако там утверждали, что юридически движение в России к ним не причастно. В конце мая российское движение объявило о самоликвидации.

«По версии следствия, в августе 2020 года, подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации», — сообщили в СК фабулу дела.

СК также утверждает, что «фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации».

Андрей Пивоваров не мог скрываться от следствия, потому что он не знал о возбуждении уголовного дела, рассказала РБК экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.