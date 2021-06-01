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Политика ,  
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СК обвинил экс-главу «Открытой России» в попытке скрыться от следствия

По версии Следственного комитета, Андрей Пивоваров, вылетая за рубеж, «пытался скрыться от следствия». Защита оппозиционера говорила, что никаких ограничений на выезд для него установлено не было
Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Управление Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю, куда поступило дело задержанного бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, сообщило, что расследует дело об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК РФ). По версии СК, подозреваемый пытался скрыться за рубежом.

«Открытая России» действовала на территории России в качестве незарегистрированного общественного движения. Одноименная британская структура была признана на территории России нежелательной организацией, однако там утверждали, что юридически движение в России к ним не причастно. В конце мая российское движение объявило о самоликвидации.

«По версии следствия, в августе 2020 года, подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации», — сообщили в СК фабулу дела.

СК также утверждает, что «фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации».

Андрей Пивоваров не мог скрываться от следствия, потому что он не знал о возбуждении уголовного дела, рассказала РБК экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

«Андрей не знал о том, что на него возбуждено уголовное дело. Никаких звонков или документов ему не поступало. Отдельно хочу задать вопрос СК — как человек при этих вводных смог пройти все зоны таможенного контроля? Зачем было устраивать этот цирк с самолетом?» — сказала она.

По словам Усмановой, Пивоваров летел на отдых с пересадкой через Варшаву.

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Андрей Пивоваров

Андрея Пивоварова накануне задержали в аэропорту Пулково. Как отмечал он сам, он успешно прошел таможенный и паспортный контроль, а силовики сняли его с самолета, когда тот уже готовился к взлету. «Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», — рассказывал Пивоваров. Из Пулково, по его словам, он намеревался вылететь на отдых. По данным «Правозащиты Открытки», у Пивоварова не было никаких ограничений на выезд.

«Во время руления УВД потребовало от экипажа вырулить обратно к перрону. Капитан должен был выполнить инструкции, так как самолет находился под российской юрисдикцией», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании LOT Polish Airlines.

После задержания Пивоварова доставили в петербургское управление Следственного комитета, ночь он провел в изоляторе, а затем его доставили в Краснодар. В его квартире провели обыск. Утром на следующий день, 1 июня, стало известно, что силовики также пришли к предшественнику Пивоварова на посту руководителя «Открытой России» Александру Соловьеву. Соловьева подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) за предполагаемую неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, сообщала защита. Следственные действия также прошли у политика, экс-депутата Дмитрия Гудкова и главы его штаба Виталия Венидиктова.

27 мая «Открытая Россия» заявила о полном прекращении деятельности и закрытии всех отделений в регионах. «Все члены движения исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования», — объяснял это решение Пивоваров.

Авторы
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Открытая Россия Андрей Пивоваров Следственный комитет
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