Число заболевших COVID-19 в России за сутки вновь опустилось ниже 9 тыс.

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В России выявили 8 832 случая коронавируса за сутки, умерли 394 человека, сообщил оперативный штаб. Всего в стране с начала эпидемии выявили 5,09 млн заболевших COVID-19, умерли 122,2 тыс. человек.

Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания. По данным Росстата, к концу марта 2021 года в России умерли почти 250 тыс. человек с COVID-19.

В Москве по сравнению с данными за 1 июня зафиксировано снижение числа заболевших за стуки на 20% — оно составило 2842 (по сравнению с 3669 накануне). Умерли от COVID-19 в столице 60 человек за сутки.

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