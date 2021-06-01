Путин сообщил о постепенном выходе России из эпидемии коронавируса

Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Россия постепенно выходит из пандемии COVID-19, однако опасности и тревоги по этому поводу сохраняются. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы выходим постепенно из этой ситуации (пандемии коронавируса. — РБК), но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно», — сказал он.

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