Разработчик оценил эффективность вакцины «КовиВак»

По предварительным данным Центра им. Чумакова, эффективность препарата превышает 80%. Последняя фаза испытаний еще не завершена

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По предварительным оценкам Центра им. Чумакова, эффективность разработанной им вакцины от коронавируса «КовиВак» превышает 80%. Об этом говорится в материалах центра, представленных на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс»

«Эффективность вакцины — свыше 80%, заключительная фаза испытаний пока не завершена», — говорится в сообщении разработчика. Третья фаза должна начаться в ближайшее время, говорили ранее в центре.

Как следует из данных Центра им. Чумакова, сейчас мощности производства «КовиВака» составляют 7–10 млн доз в год, в будущем планируется нарастить объемы в 4–6 раз.

Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована в России 20 февраля, в промышленное производство ее запустили в конце марта.