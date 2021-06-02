Разработчик оценил эффективность вакцины «КовиВак»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 01 июн, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 01 июн, 13:50
WSJ сообщила о нарушениях Маском судебных ограничений на твиты Инвестиции, 11:47 Не повторяйте ошибки Наполеона: как повысить шансы на победу в закупке Pro, 11:45 Слухи о вреде вакцин и имбире стали самыми популярными фейками о COVID-19 Общество, 11:44 Шувалов назвал сезон футбольного ЦСКА неплохим с точки зрения бизнеса Спорт, 11:42 Дегтярев заявил о согласии ЦБ продолжить выпуск купюры с Хабаровском Финансы, 11:38 BMW назвала стоимость электрического кроссовера iX для России Авто, 11:36 Крепкая затяжка и русские ракеты: 13 громких провалов Илона Маска Индустрия 4.0, 11:35 Число заболевших COVID-19 в России за сутки вновь опустилось ниже 9 тыс. Общество, 11:33 Совет Федерации одобрил закон о бесплатной подводке газа до участка Общество, 11:30 Чемезов поспорил с тезисом о зарубежных интересах российских элит Экономика, 11:30 До какого возраста нужно выплатить военную ипотеку РБК и ПСБ, 11:28 Кого отцепили от сборной России перед Евро. Фоторепортаж Спорт, 11:24  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июня Общество, 11:23 Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу Политика, 11:20
ПМЭФ-2021 ,  
0 

Разработчик оценил эффективность вакцины «КовиВак»

По предварительным данным Центра им. Чумакова, эффективность препарата превышает 80%. Последняя фаза испытаний еще не завершена
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По предварительным оценкам Центра им. Чумакова, эффективность разработанной им вакцины от коронавируса «КовиВак» превышает 80%. Об этом говорится в материалах центра, представленных на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс»

«Эффективность вакцины — свыше 80%, заключительная фаза испытаний пока не завершена», — говорится в сообщении разработчика. Третья фаза должна начаться в ближайшее время, говорили ранее в центре.

Как следует из данных Центра им. Чумакова, сейчас мощности производства «КовиВака» составляют 7–10 млн доз в год, в будущем планируется нарастить объемы в 4–6 раз.

Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована в России 20 февраля, в промышленное производство ее запустили в конце марта.

Вакцина «КовиВак» поступила в регионы. Чем она отличается от других
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Препарат создан на базе инактивированного вируса SАRS-CoV-2, говорил  главный научный сотрудник центра академик РАН, профессор Алексей Егоров. По его словам, такой тип вакцины «дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител» к возбудителю инфекции.

В июне препарат поступил в столичные медучреждения. Как рассказали РБК в департаменте здравоохранения Москвы, сейчас доступно 3 тыс. доз «КовиВака», а вакцинация им начнется в ближайшее время. Вакцину также получили Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Приморский край и другие регионы.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: помимо «КовиВака» это «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Н.Ф.Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
вакцина коронавирус эффективность ПМЭФ
Материалы по теме
Голикова назвала дату поставок в гражданский оборот вакцины «КовиВак»
Общество
В Центре Чумакова оценили срок иммунитета к COVID после вакцины «КовиВак»
Общество
Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter