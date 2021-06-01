Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Общественная палата предложила ввести отцовский многодетный капитал Общество, 06:19 В России вступил в силу запрет на продажу сим-карт вне салонов связи Политика, 06:14 До какого возраста нужно выплатить военную ипотеку РБК и ПСБ, 05:59 Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова появилась в Москве Общество, 05:56 Костин рассказал о плане на «время Ч» при блокировке расчетов в долларах Финансы, 05:54 Советник Путина назвал сроки перехода россиян на электромобили Общество, 05:29 Россияне назвали размер накоплений для достойного будущего детей Финансы, 05:00 Фен, стайлер, выпрямитель: какой подарок выбрать самой себе РБК и Dyson, 04:59 СМИ узнали об отправке делегации ФРГ в США для обсуждения Nord Stream 2 Политика, 04:54 В Счетной палате назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году Общество, 04:26 США продали иранскую нефть с захваченного возле ОАЭ танкера за $110 млн Политика, 04:08 Три человека пострадали при пожаре в строящейся школе на Камчатке Общество, 03:52 В ритме мегаполиса: какая повседневная одежда хорошо комбинируется РБК Стиль и Armani Exchange, 03:50 ВОЗ обозначит штаммы коронавируса буквами греческого алфавита Общество, 03:27
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова появилась в Москве

Препарат, разработанный в столичном Центре Чумакова, поступил в гражданский оборот, привиться им можно будет в ближайшее время, сообщили РБК в депздраве города. До этого для вакцинации были доступны «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вакцина «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова, поступила в столичные медицинские учреждения, об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города. В департаменте уточнили, что сейчас доступно 3 тыс. доз «КовиВака», а вакцинация препаратом начнется в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.

Прививочная кампания в Москве идет с декабря 2020 года, первоначально получить вакцину могли только люди из групп риска, которые контактируют на работе с большим количеством людей: медработники, сотрудники образовательных учреждений и др. С января в России стартовала массовая вакцинация.

Первоначально московские власти сообщили, что при вакцинации используется только «Спутник V» и другие препараты предоставлять населению не планируется. В середине мая заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что помимо «Спутника V» во всех поликлиниках стала доступна также «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском научном центре «Вектор».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что, несмотря на объявленную массовую вакцинацию, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Он заявил также, что ситуацию не исправляет ни то, что прививка бесплатная, ни стимулирующие меры, такие как выплаты пенсионерам. За все время в Москве привились 1,3 млн человек из 12 млн жителей. По словам мэра, это «приличная цифра, но она могла быть больше как минимум в два раза».

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт» от Центра им. Н.Ф.Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова.

О том, в какие еще регионы поступил препарат «КовиВак», чем эта вакцина отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», а также какие особенности нужно соблюсти при ее производстве, читайте в материале РБК ранним утром.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Автор
Егор Губернаторов
вакцина COVID-19 Ковивак Спутник V
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В России начали промышленное производство третьей вакцины от коронавируса
Общество
Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»
Общество
В Центре Чумакова рассказали о защите от COVID вакциной от полиомиелита
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter