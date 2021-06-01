Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова появилась в Москве

Препарат, разработанный в столичном Центре Чумакова, поступил в гражданский оборот, привиться им можно будет в ближайшее время, сообщили РБК в депздраве города. До этого для вакцинации были доступны «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

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Вакцина «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова, поступила в столичные медицинские учреждения, об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города. В департаменте уточнили, что сейчас доступно 3 тыс. доз «КовиВака», а вакцинация препаратом начнется в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.

Прививочная кампания в Москве идет с декабря 2020 года, первоначально получить вакцину могли только люди из групп риска, которые контактируют на работе с большим количеством людей: медработники, сотрудники образовательных учреждений и др. С января в России стартовала массовая вакцинация.

Первоначально московские власти сообщили, что при вакцинации используется только «Спутник V» и другие препараты предоставлять населению не планируется. В середине мая заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что помимо «Спутника V» во всех поликлиниках стала доступна также «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском научном центре «Вектор».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что, несмотря на объявленную массовую вакцинацию, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Он заявил также, что ситуацию не исправляет ни то, что прививка бесплатная, ни стимулирующие меры, такие как выплаты пенсионерам. За все время в Москве привились 1,3 млн человек из 12 млн жителей. По словам мэра, это «приличная цифра, но она могла быть больше как минимум в два раза».

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт» от Центра им. Н.Ф.Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова.