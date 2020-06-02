Власти опубликовали график отключения горячей воды в Москве

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Отключение горячей воды в Москве в этом году начнется 1 июля, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Он рассказал, что в столице заработал информационный сервис, при помощи которого москвичи смогут узнать график отключения. Услуга доступна в специальном разделе на сайте мэрии и на портале Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Чтобы узнать дату и сроки отключения, нужно ввести в поисковой строке номер дома и название улицы, пояснил Бирюков. «Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте «МОЭК» — это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация», — добавили в МОЭК.

Продолжительность работ составит не более десяти дней, сообщил Бирюков, по его словам, гидравлические испытания проведут на 16 тыс. км тепловых сетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки.

Плановые работы по отключению воды в столице обычно начинались в мае, однако в этом году из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин перенес график проведения работ на более поздний срок.