Во всех домах Москвы отключили отопление

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Во всех жилых домах и административных зданиях столицы отключили отопление в связи с переводом системы теплоснабжения на летний режим. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

«Системы теплоснабжения Москвы переведены на летний режим работы. В течение трех дней было проведено отключение отопления более чем в 70 тыс. зданий», — сказал Бирюков.

По его словам, сначала отопление отключили в промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, дошкольных и лечебных учреждениях. Отключение проводилось планово, по графику.

Теперь специалисты столичного комплекса городского хозяйства начнут подготовку инженерных коммуникаций к осенне-зимнему сезону. Всего протестируют около 16 тыс. км тепловых магистралей, отдельные участки при необходимости отремонтируют. Подготовительные работы на теплосетях планируют закончить до 1 сентября.