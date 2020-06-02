«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор института Андрей Говердовский в интервью газете «Страна Росатом».

«Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем «светящийся газ», — сообщил Говердовский.

По его словам, коронавирус предлагается лечить путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Он добавил, что раньше никому не удавалось провести такую дезинфекцию внутри человека.

«Мы придумали, как можно это сделать. Подбираем молекулы и газовые компоненты, которые при вдыхании останутся активированными и будут излучать ультрафиолет прямо в легких», — рассказал ученый.