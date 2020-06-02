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В России выявили 8,8 тыс. новых зараженных коронавирусом

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 423,7 тыс. зараженных COVID-19
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За сутки в России зарегистрировали 8863 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала эпидемии увеличилось до 423,7 тыс. человек, сообщает оперативный штаб.

С 30 мая суточный прирост зараженных в России вновь повысился до 9 тыс. человек (9,3 тыс. заболевших выявили 31 мая), хотя в течение шести дней (с 24 по 29 мая) этот показатель был на уровне 8 тыс.

В Москве количество заболевших увеличилось до 185,3 тыс. За сутки в столице обнаружили 2,2 тыс. новых случаев. Почти половина из этих зараженных (42,3%) в возрасте 18-45 лет.

Материал дополняется.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус
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