В России выявили 8,8 тыс. новых зараженных коронавирусом

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 423,7 тыс. зараженных COVID-19

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За сутки в России зарегистрировали 8863 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала эпидемии увеличилось до 423,7 тыс. человек, сообщает оперативный штаб.

С 30 мая суточный прирост зараженных в России вновь повысился до 9 тыс. человек (9,3 тыс. заболевших выявили 31 мая), хотя в течение шести дней (с 24 по 29 мая) этот показатель был на уровне 8 тыс.

В Москве количество заболевших увеличилось до 185,3 тыс. За сутки в столице обнаружили 2,2 тыс. новых случаев. Почти половина из этих зараженных (42,3%) в возрасте 18-45 лет.

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