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Новости без коронавируса ,  
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СМИ узнали о появлении новых кодов регионов на автомобильных номерах

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По их данным, соответствующий приказ уже подписан, он должен вступить в силу через десять дней после публикации.

Теперь, как утверждают собеседники изданий, Госавтоинспекция сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: автомобильные номера, код, регион, МВД
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