Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 31 янв, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 31 янв, 12:05
Холманских во главе совета директоров НПК «Уралвагонзавод» сменил Потапов Бизнес, 09:05 Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров Политика, 09:00 Трамп отреагировал на победу «Канзаса» в Супербоуле Спорт, 08:59 Будьте проще: почему брендам стоит отказаться от всего лишнего Pro, 08:55 В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая Общество, 08:53 МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах Общество, 08:45 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 08:32 В Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали школы Общество, 08:25 Команда КХЛ «Барыс» объявила о смерти вратаря из системы клуба от саркомы Спорт, 08:24 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 февраля Общество, 08:18 Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности Финансы, 08:00 Прокуратура начала проверку после поломки шасси у самолета в Томске Общество, 07:54 Беги, Форест, беги! Почему местные жители уезжают из городов-суперзвезд Pro, 07:54 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:49
Общество ,  
0 

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

Трехзначный код региона сможет начинаться не только с единицы или семерки, как по действующим нормам, а с любой другой цифрой. Таким образом, в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области — 666

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».

По действующим нормам, трехзначный код региона на госзнаке должен начинаться с единицы или семерки. Ведомство предлагает разрешить подразделениям ГИБДД выдавать номера с любой первой цифрой (от 1 до 9). Таким образом, отмечает «Коммерсантъ», в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области — 666. Пояснительная записка к документу отсутствует, однако, по данным газеты, МВД хочет увеличить число возможных комбинаций из-за нехватки номеров.

В ГИБДД анонсировали дату начала продаж «красивых» номеров для машин
Общество

Глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева заявила изданию, что приказ может привести к росту цен на номера для населения. Она пояснила, что нынешнее ограничение вводилось «не просто так»: при производстве алюминиевого номера нанесение других цифр, кроме единицы и семерки, потребует примерно на 10% больше затрат на металл. Светлана Тепцова, глава компании «Буборг» (один из поставщиков номеров для МВД), сообщила, что большинство регионов не исчерпали двузначные номерные емкости, а в тех, где используются трехзначные, есть свободные номера еще на несколько лет.

Высокопоставленный источник «Коммерсанта», знакомый с разработкой приказа, назвал слова производителей «лукавством». Он утверждает, что замеры МВД не выявили каких-либо возможных проблем при внедрении нового приказа.

Что изменится в российских законах в 2020 году
Общество

С 1 января 2020 года изменились правила получения автомобильных номеров, которые, по новым нормам, помимо ГИБДД могут быть выданы в специальных компаниях. Вне зависимости от места приобретения машины номер будет привязываться к региону, в котором зарегистрирован. Кроме того, в конце января в ГИБДД также анонсировали сроки официального старта продаж «красивых» госзнаков. Планируется, что это произойдет с 2021 года.

Автор: Артём Губенко
Теги: МВД, регистрация, номера
Материалы по теме
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter