МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

Трехзначный код региона сможет начинаться не только с единицы или семерки, как по действующим нормам, а с любой другой цифрой. Таким образом, в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области — 666

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».

По действующим нормам, трехзначный код региона на госзнаке должен начинаться с единицы или семерки. Ведомство предлагает разрешить подразделениям ГИБДД выдавать номера с любой первой цифрой (от 1 до 9). Таким образом, отмечает «Коммерсантъ», в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области — 666. Пояснительная записка к документу отсутствует, однако, по данным газеты, МВД хочет увеличить число возможных комбинаций из-за нехватки номеров.

Глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева заявила изданию, что приказ может привести к росту цен на номера для населения. Она пояснила, что нынешнее ограничение вводилось «не просто так»: при производстве алюминиевого номера нанесение других цифр, кроме единицы и семерки, потребует примерно на 10% больше затрат на металл. Светлана Тепцова, глава компании «Буборг» (один из поставщиков номеров для МВД), сообщила, что большинство регионов не исчерпали двузначные номерные емкости, а в тех, где используются трехзначные, есть свободные номера еще на несколько лет.

Высокопоставленный источник «Коммерсанта», знакомый с разработкой приказа, назвал слова производителей «лукавством». Он утверждает, что замеры МВД не выявили каких-либо возможных проблем при внедрении нового приказа.