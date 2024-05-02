«Почта России» заявила о возврате к штатному ввозу посылок из-за рубежа
В «Почте России» сообщили РБК, что обрабатывают все международные отправления без задержек.
«Списание таможенных платежей, замедленное в выходные дни в связи с резким увеличением количества посылок, вновь идет в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Накануне Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о задержках международных почтовых отправлений. Речь идет о более чем 3 тыс. посылок. Ведомство потребовало от «Почты России» и Федеральной таможенной службы (ФТС) «обеспечить надлежащее взаимодействие» и устранить сбои.
Задержки в оформлении посылок фиксировались с 30 апреля, сообщила ранее ФТС. Ведомство заявило, что причиной стала нехватка средств на лицевом счете «Почты России» для оплаты пошлин. Как пояснила ФТС, оплата проходит через специальный авансовый счет, который пополняют, «основываясь на среднем количестве отправлений».
В «Почте России» объяснили РБК, что задержка с оформлением ввозимых из-за рубежа посылок связана с резким ростом их количества, на авансовом счете компании оказалось недостаточно средств для оплаты таможенных пошлин. «Для некоторых отправлений завершение таможенных процедур отложено до первого банковского дня — 2 мая, когда счет будет пополнен», — сообщил в пресс-службе компании.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года