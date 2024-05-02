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«Почта России» заявила о возврате к штатному ввозу посылок из-за рубежа

«Почта России»: международные отправления обрабатываются в штатном режиме
Проблемы с задержками международных почтовых отправлений были связаны с резким увеличением их числа в выходные, сообщили в «Почте России». Сейчас таможенные платежи списываются в штатном режиме
Фото: Денис Синяков для РБК
Фото: Денис Синяков для РБК

В «Почте России» сообщили РБК, что обрабатывают все международные отправления без задержек.

«Списание таможенных платежей, замедленное в выходные дни в связи с резким увеличением количества посылок, вновь идет в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Накануне Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о задержках международных почтовых отправлений. Речь идет о более чем 3 тыс. посылок. Ведомство потребовало от «Почты России» и Федеральной таможенной службы (ФТС) «обеспечить надлежащее взаимодействие» и устранить сбои.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Задержки в оформлении посылок фиксировались с 30 апреля, сообщила ранее ФТС. Ведомство заявило, что причиной стала нехватка средств на лицевом счете «Почты России» для оплаты пошлин. Как пояснила ФТС, оплата проходит через специальный авансовый счет, который пополняют, «основываясь на среднем количестве отправлений».

В «Почте России» объяснили РБК, что задержка с оформлением ввозимых из-за рубежа посылок связана с резким ростом их количества, на авансовом счете компании оказалось недостаточно средств для оплаты таможенных пошлин. «Для некоторых отправлений завершение таможенных процедур отложено до первого банковского дня — 2 мая, когда счет будет пополнен», — сообщил в пресс-службе компании.

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Яна Ломакина, Анна Балашова Анна Балашова
«Почта России» посылки
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