«Почта России» объяснила задержку в оформлении ввозимых в страну посылок
Задержка с оформлением ввозимых из-за рубежа посылок «Почты России» связана с резким ростом их количества, на авансовом счете компании оказалось недостаточно средств для оплаты таможенных пошлин, сообщили РБК в пресс-службе оператора почтовой связи.
Ранее о задержках отправлений заявила Федеральная таможенная служба (ФТС). Там пояснили, что причиной стала нехватка средств на лицевом счете «Почты России» для оплаты пошлин. Как пояснил оператор, оплата проходит через специальный авансовый счет, который пополняют, «основываясь на среднем количестве отправлений».
«За период с 30 апреля по 1 мая платных отправлений (в основном товаров категории «Электроника» — персональные компьютеры и их комплектующие, ноутбуки, планшеты, телефоны) поступило в шесть раз больше среднего дневного объема. В результате для некоторых отправлений завершение таможенных процедур отложено до первого банковского дня — 2 мая, когда счет будет пополнен», — рассказали РБК в пресс-службе «Почты России».
В ФТС отмечали, что доля таких посылок не превышает 0,2% от всех ввозимых международных посылок. Их оформят после поступления средств на счет «Почты России».
С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию (лимит товаров, которые покупатель может приобрести в зарубежных офлайн- и онлайн-магазинах и ввезти в Россию без уплаты таможенной пошлины) вернули на уровень €200 вместо €1 тыс., который действовал с 2022 года. Если покупки за рубежом превысят €200, покупатель должен заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг.
Как поясняли опрошенные РБК эксперты, изменение отразится на цене ввозимых товаров не на момент покупки, а на момент прохождения таможни или в случае с доставкой почтой на момент получения за счет необходимости уплаты пошлины.
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