Прокуроры потребовали устранить сбои в доставке международных посылок

По данным Генпрокуратуры, сбой затронул более 3 тыс. посылок. Ведомство потребовало от «Почты России» и ФТС «обеспечить надлежащее взаимодействие»

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Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о задержках международных почтовых отправлений. Ведомство потребовало от «Почты России» и Федеральной таможенной службы «обеспечить надлежащее взаимодействие» и устранить сбои.

Как сообщили прокуроры, речь идет о более 3 тыс. посылок. На лицевом счете «Почты России» в ФТС оказалось недостаточно денег в для их выпуска. Необходимый объем денежных средств на счет будет переведен 2 мая, заявило ведомство. Об этом же ранее говорил и почтовый оператор.

«Соответственно, перевод посылок, ожидающих уплаты таможенной пошлины по причине отсутствия должного планирования со стороны АО «Почта России», в категорию «возврат» и непосредственно сам возврат посылок отправителям производиться не будут», — добавило надзорное ведомство.

Задержки в оформлении посылок фиксируют с 30 апреля. ФТС сообщила, что это связано с недостатком средств на лицевом счете «Почты России» для оплаты таможенных платежей. Доля таких посылок — 0,2%. В «Почте России» пояснили, что задержка связана с резким ростом количества посылок в выходные дни. Как уточнил оператор, оплата проходит через специальный авансовый счет, который пополняют, «основываясь на среднем количестве отправлений». В первый банковский день 2 мая счет будет пополнен и таможенные процедуры возобновятся.