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Экс-премьера Дагестана приговорили к 13 годам

Гамидов был задержан в 2018 году, в 2019-м он получил срок за растрату. Теперь он осужден за получение взятки, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия
Абдусамад Гамидов (справа)
Абдусамад Гамидов (справа) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов приговорен к 13 годам колонии строгого режима по трем уголовным статьям, среди которых — получение взятки, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Помимо него, сроки получили экс-директор «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев и экс-директор МФЦ в Буйнакском районе Кагир Магомедов. Приговор вынес Измайловский районный суд Москвы.

Экс-премьера Дагестана приговорили к 13 годам
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«Гамидов Абдусамад Мустафаевич, ранее судимый, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — сказано в сообщении.

Кадиева осудили по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки) и по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата), он получил 15 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом.

Магомедов тоже проходил по ч. 4 ст. 160 УК, ему назначили пять лет колонии. Но в связи с истечением сроков давности он был освобожден от наказания.

Как пишет «Коммерсантъ», Гамидова осудили за получение взятки от Кадиева в августе 2014 года «на сумму более 248 тыс. руб. в виде телевизора Sony и сопутствующего оборудования». Магомедов и Кадиев вместе были фигурантами другого дела: в 2014-м они приобрели на почти 32 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Дирекции», здание в Буйнакском районе для детского сада на 50 мест. Оно было в прошлом рестораном и по закону на него нельзя было потратить эти средства, выделенные по госпрограмме «Развитие образования».

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Гамидова, на тот момент врио главы республиканского правительства (занимал этот пост с 2013-го), задержали в 2018 году, когда в республике прошла крупная антикоррупционная операция, затронувшая несколько высокопоставленных чиновников региона. Премьера обвинили в хищении бюджетных средств, он назвал дело «чистейшим политическим заказом».

В 2019 году Гамидова по делу о растрате приговорили к 6,5 годам колонии. Тогда же срок получил его заместитель Раюдин Юсуфов — 5,5 лет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дагестан приговор взятка превышение должностных полномочий
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