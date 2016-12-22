Экс-глава правительства Дагестана назвал дело против него «заказом»

Арестованный по обвинению в хищениях бюджетных средств бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов назвал возбужденное против него уголовное дело «чистейшим политическим заказом». Об этом он заявил в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о законности его содержания под стражей, передает «Интерфакс».



«Обязательно нужно, чтобы моя фамилия была в уголовном деле. Чтобы у меня больше не было шанса как-то двигаться в нашей республике. Потому что я очень уважаемый человек в республике», — сказал Гамидов. «Все, что произошло, я считаю унижением для всего нашего народа, унижением для моей семьи», — добавил он.

Гамидов был арестован в феврале в рамках антикоррупционной операции. Вместе с ним под стражу были заключены два его заместителя, а именно Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Кроме того, были арестованы бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов и мэр Махачкалы Муса Мусаев.

Президент Владимир Путин 2 марта заявил, что антикоррупционные зачистки в Дагестане продолжатся.

