Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки в ₽12 млн
Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в ₽12 млн от пермского завода «Телта», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката военного Максима Довганя.
31 марта в 235-й гарнизонном военном суде состоялось первое заседание по существу.
«Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину, но с квалификацией следствия он не согласен», — рассказал юрист.
Довгань пояснил, что уголовное дело завели после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания относительно других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. После этого Оглоблина должны были освободить от ответственности в связи с деятельным раскаянием, поскольку он добровольно сообщил о совершенном преступлении и активно способствовал его раскрытию, отметил адвокат.
Бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в октябре 2024 года.
По версии следствия, в 2016–2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более ₽10 млн «за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России».
Максимальное наказание по ч. 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа) предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
В январе 2025 года правоохранительные органы завершили расследование дела.
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