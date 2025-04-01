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Аресты генералов ,  
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Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки в ₽12 млн

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Аресты генералов

Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в ₽12 млн от пермского завода «Телта», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката военного Максима Довганя.

31 марта в 235-й гарнизонном военном суде состоялось первое заседание по существу.

«Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину, но с квалификацией следствия он не согласен», — рассказал юрист.

Довгань пояснил, что уголовное дело завели после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания относительно других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. После этого Оглоблина должны были освободить от ответственности в связи с деятельным раскаянием, поскольку он добровольно сообщил о совершенном преступлении и активно способствовал его раскрытию, отметил адвокат.

Бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в октябре 2024 года.

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Фото:Владимир Ващенко / ТАСС

По версии следствия, в 2016–2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более ₽10 млн «за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России».

Максимальное наказание по ч. 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа) предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

В январе 2025 года правоохранительные органы завершили расследование дела.

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