 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3

Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб. В августе прошлого года в Иркутской области разбился еще один Ту-22М3

В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3
Video

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб. Самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений и жертв на земле нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что крушение произошло у села Буреть Боханского района. От него до Иркутска — примерно 80 км по прямой. Экипаж состоял из четырех человек, уточнил глава региона.

«Причина крушения — техническая неисправность», — рассказал Кобзев.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, разработанный ОКБ им. А. Н. Туполева. Может поражать морские и наземные цели управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Первый опытный полет был выполнен в 1977 году, год спустя началось серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году. В 2018-м был создан модернизированный вариант — Ту-22М3М.

В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3
Политика

В августе прошлого года в Иркутской области произошло крушение другого Ту-22М3. Тогда экипаж тоже катапультировался, сначала сообщалось, что все его члены выжили, но потом стало известно, что один из летчиков погиб. Минобороны также называло причиной ЧП техническую неисправность.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иркутская область Ту-22М3 авиакатастрофа Минобороны
Материалы по теме
Губернатор сообщил о гибели пилота в результате крушения Ту-22М3
Общество
Экипаж Ту-22 успел катапультироваться перед крушением в Иркутской области
Общество
Два бомбардировщика Ту-22 выполнили 5-часовой полет над Балтийским морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 17:54
The Telegraph узнала о сомнениях команды Трампа насчет перемирия к ПасхеПолитика, 20:48
В московском метро женщина толкнула знакомого на прибывающий поездОбщество, 20:37
В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ту-22М3Общество, 20:22
Посольство назвало Британию полицейским государством из-за нового реестраПолитика, 20:19
Самые долгие в истории обвалы индекса Мосбиржи. ИнфографикаИнвестиции, 20:10
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2Общество, 20:00
В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3⁠Общество, 19:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысячОбщество, 19:49
Путин создал Службу по делам мигрантов. Для чего это потребовалосьПолитика, 19:48
За три месяца компании купили биткоин на $7,7 млрд. Почему падает ценаКрипто, 19:43
Le Point узнал об упоминании Крыма и Донбасса в сделке США и УкраиныПолитика, 19:39
Дарья Касаткина выиграла первый матч в WTA после смены гражданстваСпорт, 19:37
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставкуПолитика, 19:31
В партии Порошенко обвинили Киев в блокировке визита экс-президента в СШАПолитика, 19:18