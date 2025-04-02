В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3

Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб. В августе прошлого года в Иркутской области разбился еще один Ту-22М3

Video

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб. Самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений и жертв на земле нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что крушение произошло у села Буреть Боханского района. От него до Иркутска — примерно 80 км по прямой. Экипаж состоял из четырех человек, уточнил глава региона.

«Причина крушения — техническая неисправность», — рассказал Кобзев.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, разработанный ОКБ им. А. Н. Туполева. Может поражать морские и наземные цели управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Первый опытный полет был выполнен в 1977 году, год спустя началось серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году. В 2018-м был создан модернизированный вариант — Ту-22М3М.

В августе прошлого года в Иркутской области произошло крушение другого Ту-22М3. Тогда экипаж тоже катапультировался, сначала сообщалось, что все его члены выжили, но потом стало известно, что один из летчиков погиб. Минобороны также называло причиной ЧП техническую неисправность.