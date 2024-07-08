 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3

ФСБ: российскому летчику пообещали $3 млн за угон Ту-22М3 на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3
Video

Сотрудники украинской разведки предложили российскому летчику $3 млн и гражданство Италии за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Украины, сообщила пресс-служба ФСБ.

В спецслужбе отметили, что украинская разведка собиралась завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец на Украину.

Он рассказал, что в Telegram ему написал неизвестный с угрозами в адрес его семьи. Сначала незнакомец потребовал, чтобы летчик сжег авиатехнику и дал данные по самолетам, а затем предложил перегнать Ту-22М3 на Украину за $3 млн и гражданство Италии. Военнослужащий рассказал об этом начальству.

Ту-22М3 — носитель ядерных и обычных бомб, баллистических и крылатых ракет. Впервые самолет был запущен в серийное производство в 1978 году, в 2018 году прошел глубокую модернизацию.

По мнению ФСБ, к попытке угнать военный самолет причастны спецслужбы стран НАТО.

ФСБ нашла схрон украинских диверсантов на юге ДНР
Политика
Фото:Global Look Press

В ведомстве сообщили, что «в ходе оперативной игры» российская контрразведка получила данные, которые позволили военным ударить по аэродрому Вооруженных сил Украины Озерное, он находится в Житомирской области. В марте 2022 года представитель Минобороны Константин Конашенков заявил, что аэродром выведен из строя высокоточным оружием большой дальности.

Теги
ФСБ Украина Ту-22М3 бомбардировщик
Материалы по теме
В ФСБ опровергли нападение на воронежское управление службы
Общество
Один из летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22М3 погиб
Политика
Бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с «Кинжалом» пролетели над двумя морями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Росреестр назвал число поставленных на кадастр домов в Москве за полгода Недвижимость, 11:07
Орбан после поездок в Киев, Москву и Пекин отправился в Вашингтон Политика, 11:03
Еще одного фигуранта дела о строительстве ЖК Sky House заочно арестовали Общество, 10:55
В Алтайском крае лучшим рыбакам выдали украинские медали Общество, 10:51
Пушилин рассказал о движении линии фронта от Горловки Политика, 10:42
Цензура или декларация о намерениях: зачем Telegram нужен Fact Check Pro, 10:42
Алексей Сорокин уйдет с поста гендиректора оргкомитета Игр дружбы Спорт, 10:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла балерина Марина Кондратьева Общество, 10:38
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 10:36
Лесной пожар под Туапсе локализовали на площади 1,2 га Общество, 10:26
В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3 Политика, 10:23
Разблокировка активов в Euroclear: как на это влияют новые санкции Pro, 10:21
Bloomberg предупредил о политическом тупике во Франции после победы левых Политика, 10:20
Щербинка возглавила рейтинг районов Новой Москвы по росту цен на жилье Недвижимость, 10:20