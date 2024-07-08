В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3

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Сотрудники украинской разведки предложили российскому летчику $3 млн и гражданство Италии за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Украины, сообщила пресс-служба ФСБ.

В спецслужбе отметили, что украинская разведка собиралась завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец на Украину.

Он рассказал, что в Telegram ему написал неизвестный с угрозами в адрес его семьи. Сначала незнакомец потребовал, чтобы летчик сжег авиатехнику и дал данные по самолетам, а затем предложил перегнать Ту-22М3 на Украину за $3 млн и гражданство Италии. Военнослужащий рассказал об этом начальству.

Ту-22М3 — носитель ядерных и обычных бомб, баллистических и крылатых ракет. Впервые самолет был запущен в серийное производство в 1978 году, в 2018 году прошел глубокую модернизацию.

По мнению ФСБ, к попытке угнать военный самолет причастны спецслужбы стран НАТО.

В ведомстве сообщили, что «в ходе оперативной игры» российская контрразведка получила данные, которые позволили военным ударить по аэродрому Вооруженных сил Украины Озерное, он находится в Житомирской области. В марте 2022 года представитель Минобороны Константин Конашенков заявил, что аэродром выведен из строя высокоточным оружием большой дальности.