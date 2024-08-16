Губернатор сообщил о гибели пилота при крушении бомбардировщика Ту-22М3
Один пилот погиб в результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на «органы военного командования Минобороны России».
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, остальные летчики получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
Бомбардировщик Ту-22М3 разбился накануне. В Минобороны сообщали, что все четверо пилотов катапультировались. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
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