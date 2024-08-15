В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22
В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, сообщило Минобороны.
Экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет. По данным ведомства, бомбардировщик выполнял плановый полет и упал в безлюдной местности, разрушений нет.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.
Ту-22М3 является модификацией советского и российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М, входит в состав дальней авиации ВКС России. Этот самолет может нести на себе ядерное оружие.
По данным телеграм-канала Baza, бомбардировщик загорелся еще в небе, а упал рядом с городом Черемхово.
Как уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на борту самолета находились четыре пилота, их уже нашли.
РБК обратился в пресс-службы Восточного МСУТ, МВД Иркутской области и региональной прокуратуры.
В середине апреля Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае. В Минобороны сообщали, что бомбардировщик возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Погиб один из летчиков.
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