В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22

Все четверо пилотов катапультировались. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность

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В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, сообщило Минобороны.

Экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет. По данным ведомства, бомбардировщик выполнял плановый полет и упал в безлюдной местности, разрушений нет.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.

Ту-22М3 является модификацией советского и российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М, входит в состав дальней авиации ВКС России. Этот самолет может нести на себе ядерное оружие.

По данным телеграм-канала Baza, бомбардировщик загорелся еще в небе, а упал рядом с городом Черемхово.

Как уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на борту самолета находились четыре пилота, их уже нашли.

РБК обратился в пресс-службы Восточного МСУТ, МВД Иркутской области и региональной прокуратуры.

Экипаж Ту-22 успел катапультироваться перед крушением в Иркутской области Общество

В середине апреля Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае. В Минобороны сообщали, что бомбардировщик возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Погиб один из летчиков.