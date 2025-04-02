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Военная операция на Украине ,  
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Нетребко вернется на сцену британской королевской оперы впервые с 2019-го

Сюжет
Военная операция на Украине
Нетребко появится в двух постановках и даст сольный концерт в опере «Ковент-Гарден». Новый музыкальный директор оперы назвал ее одной из лучших исполнительниц и отметил, что именно такие должны выступать на сцене королевской оперы
Анна Нетребко
Анна Нетребко (Фото: Annette Riedl / DPA / ТАСС)

Российская сопрано Анна Нетребко возвращается в британский королевский оперный театр «Ковент-Гарден», рассказал The Times новый музыкальной директор театра Якуб Груша.

Газета указывает, что Нетребко исполнит главную партию в новой постановке «Тоски» и появится в возобновленной опере «Турандот», а также даст сольный концерт под аккомпанемент фортепиано. В «Тоске» вместе с Нетребко будет выступать польская певица Александра Куржак.

«Вы спрашиваете меня об Анне. То, что заставило меня пригласить этих двух певиц, — это качество, необходимость абсолютно первоклассного художественного подхода. И я вижу это в обеих», — отметил Груша. По его словам, Нетребко — «одна из лучших исполнительниц в этой категории», то есть сопрано. «Театр должен быть связан с лучшими певицами, и она в их числе», — сказал Груша.

Он отметил, что выбор Нетребко был продиктован с художественной точки зрения. Директор сказал, что певица выступила против боевых действий на Украине и у него «нет оснований не принимать ее слова всерьез». Автор текста предположил, что к моменту премьеры с Нетребко (11 сентября) могут начаться протесты из-за возможно неудачного для Украины мирного соглашения с Россией. Груша ответил, что если так произойдет, то опера «будет действовать по обстоятельствам».

26 февраля 2022 года Нетребко написала в соцсетях, что неприемлемо заставлять артистов высказывать публично политические взгляды и осуждать свою родину. Она также добавила, что «прежде всего против войны» и хочет, чтобы «люди могли жить в мире». Позже этот пост среди прочих был удален.

Позднее она написала, что «категорически осуждает» происходящее на Украине, и указала, что не является «членом какой-либо политической партии» или союзником какого-либо из российских лидеров и «признает и сожалеет», что ее «прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы».

The Times указывает, что Нетребко не выступала в королевской опере с 2019 года.

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Анна Нетребко

После начала российской военной операции на Украине сотрудничество с Нетребко прекратили многие западные площадки, в том числе Баварская государственная опера и «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. К последней певица подала иск, требуя компенсации в $360 тыс. за отмененные выступления, до этого суд присудил ей компенсацию в $200 тыс.

Несколько европейских театров уже возобновили сотрудничество с Нетребко, она выступала в Италии и Германии. Украина выступала против возвращения певицы на западную сцену. В расписании ее концертов на ближайшие месяцы есть выступления в Берлине и Вероне.

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Анна Нетребко
оперная певица
18 сентября 1971 года
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