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Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Дело завели по заявлению 26-летней гражданки Румынии, которая утверждает, что подверглась эксплуатации со стороны актера десять лет назад в Каннах. Она рассказала, что была не одна и девушек «отдали актеру»
Жан-Клод ван Дамм
Жан-Клод ван Дамм (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

В Румынии актера Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает румынское издание Libertatea.

Расследование проводит румынская прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Дело завели по заявлению 26-летней гражданки страны, которая утверждает, что подверглась эксплуатации со стороны актера десять лет назад в Каннах.

В заявлении она рассказала, что была не одна, что девушек «отдали актеру» и что присутствовавшие знали о происходящем.

Адвокат пострадавшей Адриан Кукулис заявил, что артист во время своего пребывания во Франции десять лет назад воспользовался сексуальными услугами пяти девушек румынского происхождения. По словам юриста, уголовное дело против Ван Дамма завели по трем пунктам:

  • ст. 182 Уголовного кодекса Румынии — использование услуг эксплуатируемого лица;
  • ст. 367 — создание преступного сообщества;
  • ст. 210 — торговля людьми.

По данным портала Hotnews, девушек для актера подбирал румынский предприниматель и владелец модельного агентства Морел Боля. В 2022 году его обвинили в торговле несовершеннолетними. По данным следствия, бизнесмен вовлекал девушек в деятельность, связанную с «сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения», через свое модельное агентство.

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Это не первый случай, когда бельгийского актера обвинили в сексуализированном насилии, напоминает Libertatea. В 2022 году бельгийская прокуратура начала против него расследование после жалобы на инцидент, который предположительно произошел в августе 2021 года в брюссельском баре. Тогда 33-летняя женщина заявила, что актер попытался напасть на нее, предлагая вступить в интимные отношения. Полиция возбудила дело, Жан-Клод Ван Дамм обвинения отверг.

25 марта состоялось первое выступление на судебном процессе в Париже французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в домогательствах к двум женщинам во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. В суде Депардье отверг обвинения и заявил о своей «русской натуре», а также о том, что его поведение «иногда воспринимается как хамское». «Мне всегда говорили, что у меня русская натура, — сказал он. — Не знаю, из-за пьянства или вульгарности». Прокуратура запросила для Депардье условный срок.

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Румыния проституция несовершеннолетние торговля людьми актер
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