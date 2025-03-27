Прокуратура запросила для Депардье условный срок
Французская прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года для актера Жерара Депардье, передают France Info и Le Figaro. Его обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.
На слушаниях в суде Парижа прокурор также потребовал назначить 76-летнему актеру штраф в размере €20 тыс., обязать его пройти принудительное психологическое лечение и внести Депардье в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.
27 марта завершился четвертый и последний день слушаний в рамках судебного процесса. В ходе слушаний сторона защиты отвергала выдвинутые против актера обвинения. Сам Депардье признал, что использовал на съемках вульгарные слова и однажды якобы случайно схватил одну из предполагаемых пострадавших за бедра.
Обвинения против актера выдвинули 53-летняя художником-постановщик по имени Амели и 33-летняя ассистентка режиссера Сара. Амели утверждает, что актер однажды «грубо схватил» ее, трогал за талию, живот и грудь. Депардье в ответ заявил, что сделал это, «чтобы не поскользнуться». По словам Сары, Депардье дважды «прикасался к ее груди и ягодицам».
В общей сложности против актера было выдвинуто шесть исков со стороны женщин, два из которых были закрыты за истечением срока давности. Телеканал France24 сообщал, что в случае доказательства вины актеру может грозить до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере €75 тыс.
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