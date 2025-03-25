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Депардье в ответ на обвинения в парижском суде заявил о «русской натуре»

Жерар Депардье на слушании дела о домогательствах заявил о своей русской натуре
Депардье выступил на слушаниях по делу о домогательствах в отношении двух женщин на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Он отрицает обвинения и отмечает, что его поведение «иногда воспринимают как хамское из-за пьянства»
Жерар Депардье
Жерар Депардье (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Французский актер Жерар Депардье заявил о своей «русской натуре» в ходе первого выступления на судебном процессе в Париже 25 марта по делу о сексуальном насилии, передает France24.

Он отрицал выдвинутые обвинения, отметив, что его поведение «иногда воспринимается как хамское». «Мне всегда говорили, что у меня русская натура, — сказал он. — Не знаю, из-за пьянства или вульгарности».

Депардье добавил, что не будет скрываться от следствия, так как «это тяжело».

Актера обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Одна из пострадавших — 53-летняя женщина по имени Амели, которая была художником-постановщиком этой кинокартины. По ее словам, Депардье сначала делал ей резкие замечания, а через какое-то время «схватил» и «трогал талию, живот и грудь», и это прервали его охранники.

Вторая женщина, обвинившая актера в домогательствах, — 33-летняя Сара, которая была помощницей режиссера на съемках фильма «Зеленые ставни». По ее словам, Депардье дважды «прикасался к ее груди и ягодицам».

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Жерар Депардье
Как отмечает France24, актеру грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере €75 тыс. в случае доказательства его вины.

Изначально судебные слушания были назначены на 28 октября, но их перенесли из-за состояния здоровья Депардье. Как уточнял его адвокат Жереми Ассу, актер перенес четвертую операцию по аортокоронарному шунтированию, а на фоне стресса у него обострился сахарный диабет. С тех пор его состояние нормализовалось.

Депардье 76 лет, он родился в городе Шатору в центральной Франции. В 2013 году получил гражданство России, сохранив французский паспорт, на фоне повышения налога для сверхбогатых до 75% в его родной стране (позднее эту меру признали дискриминационной и отменили). За свою актерскую карьеру снялся более чем в 200 фильмах, в частности получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Вид на жительство» (1991).

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Жерар Депардье фото

Жерар Депардье

актер, режиссер
27 декабря 1948 года
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